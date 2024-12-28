3 gündür kayıp öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

Sabah saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan öğretmen Sabit Bülbül için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Öğretmenin en son telefonundan alınan sinyal doğrultusunda ekipler, arama çalışmalarını Aşkale ilçesine bağlı Karasu Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.

KAYIP ÖĞRETMENİN ARACI BULUNDU

Karasu köyüne 35 kilometre uzaklıkta, Ağveyis Hanı bölgesinde yaşayan bir vatandaş tarafından, terkedilmiş bir araç bulundu. Yapılan incelemelerde, aracın Sabit Bülbül'e ait olduğu tespit edildi. Köy yolu kar nedeniyle kapalıydı, ancak iş makineleri aracılığıyla yol açıldı ve olay yerine ilçe jandarma ekipleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü de intikal etti.

ARACIN İÇİNDE ÖĞRETMENE AİT EŞYALAR BULUNDU

Ağveyis Hanı yakınlarında terk edilmiş halde bulunan araçta, öğretmen Sabit Bülbül'e ait bazı özel eşyalar da bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, köyde yaptıkları aramalara rağmen öğretmene dair herhangi bir ize rastlamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Evli ve iki çocuk babası olan öğretmenin bulunabilmesi için arama çalışmalarının yarın devam edeceği öğrenildi.