21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

3 günlük mucize diyet haftada 4 kilo verdiriyor

İnsanların korkulu rüyası olan kilolardan kurtulmanın mucize formülü olarak asker diyeti önerildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 13:09
Takip Et

3 günlük mucize diyet haftada 4 kilo verdiriyor. Askeri diyet nedir? Askeri diyet nasıl yapılır?

3 günlük mucize diyet haftada 4 kilo verdiriyor
+
Aa
-

yasemin.com'un haberine göre; İnsanların korkulu rüyası olan kilolardan kurtulmanın yolu dikkat çekti.3 günlük mucize diyet olan asker diyetiyle haftada 4,5 kg verdirdiği bildirildi.

Son zamanların popüler diyetleri arasına giren askeri diyetin zayıflama konusunda çok etkili olduğu öne sürüldü.

Askeri diyet son zamanlarda internette en çok araştırılan ve uygulanan diyetler arasında yer aldığı biliniyor. Zayıflamak isteyen birçok kadının rahatlıkla uygulayabileceği diyetlerden biri ola askeri diyeti belirli kuralları bulunduğu ifade edildi.

ASKERİ DİYET NEDİR?

Askeri diyet 'Military diyet' olarak da bilinmektedir. Adından dolayı katı kuralları sahip bir diyet olarak düşünülse de hemen hemen herkesin rahatlıkla uygulayabileceği diyet programlarından biridir. Kilo verdirdiği öne sürülen askeri diyet sayesinde en azından haftanın 2 günü kalori dengesini yerinde tutabilirsiniz. İşte askeri diyet uygularken bilinmesi gerekenler:-3 günlük diyet olarak da adlandırılan askeri diyet, haftada 4,5 kg'a kadar kilo vermenize yardımcı olan kısa süreli, hızlı bir kilo verme diyetidir.

-Askeri diyet planı: 3 günlük, kalori kısıtlı bir yemek planını ve ardından 4 gün ara tatili içerir. Diyetin takipçilerine haftalık döngüyü 1 aya kadar veya hedef kilolarına ulaşana kadar tekrarlamaları söylenir.

ASKERİ DİYET NASIL YAPILIR?

- 3 günlük askeri diyet 7 gün boyunca 2 aşamaya ayrılır.

- Diyet, ilk 3 gün kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için öğünler arasında atıştırmalıklar olmadan belirlenmiş bir yemek planı sağlar.

- Bu aşamada, toplam kalori alımı günde yaklaşık 1.100-1.400 kaloriye çıkar ve bu da onu düşük kalorili bir diyet yapar. Günde 800-1.200 kalori sağlayan bir diyet modeli olarak da tanımlanır.

- İzin verilen içeceklerle ilgili olarak, su veya bitki çaylarını tüketilmesi önerilir.

ASKERİ DİYET 3 GÜNLÜK DİYET PROGRAMI

SABAH

Tost veya tuzlu kraker

Fıstık ezmesi

Greyfurt, elma veya muz

Haşlanmış yumurta veya çedar peyniri

ÖĞLE YEMEĞİ

Tost veya tuzlu kraker

Konserve ton balığı, haşlanmış yumurta veya süzme peynir

AKŞAM YEMEĞİ

Her türlü et, çöreksiz sosisli sandviç veya konserve ton balığı

Yeşil fasulye, havuç veya brokoli

Elma veya muz

Vanilya aromalı dondurma

KALAN DİĞER 4 GÜNDE İSE

- Diyetin geri kalan 4 günü için sağlıklı beslenme düzenini takip etmenin dışında bir kural yoktur .

- Bununla birlikte, kilo vermeyi daha da hızlandırmayı umanlar için daha az kısıtlayıcı, 1.500 kalorili bir menü sunulmaktadır.

-Örneğin, bugünlerde atıştırmalıklara izin verilir, ancak porsiyon boyutlarınızı sınırlamanız önerilir.

ASKERİ DİYETTE TÜKETİLEBİLECEK BAZI GIDALAR:

Greyfurt, elma ve muz

Kepekli tost, tuzlu kraker

Ton balığı konservesi

Ekmek peyniri, sert çedar peyniri

Yumurta

Sosisli sandviç gibi işlenmemiş etler de dahil olmak üzere her tür et

Yeşil fasulye, brokoli, havuç

Fıstık ezmesi

Vanilyalı dondurma

Kahve (şekersiz ve kremasız) ve su

ASKERİ DİYETTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR

Belirtilenler haricinde meyve ya da sebzeler

Tahıllar, baklagiller ya da fasulye

Et ya da balık dahil ilave protein kaynakları

Tereyağ

Şeker ya da bal da dahil suni tatlandırıcılar

Kalorili içecekler.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı
﻿Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı
﻿Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı
﻿Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor. Profesör açıkladı
﻿Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor. Profesör açıkladı
﻿Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor. Profesör açıkladı
﻿Köpeklerden kaçan üniversiteli ezilmekten son anda kurtuldu
﻿Köpeklerden kaçan üniversiteli ezilmekten son anda kurtuldu
﻿Köpeklerden kaçan üniversiteli ezilmekten son anda kurtuldu
﻿KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı
﻿KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı
﻿KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.