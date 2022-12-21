3 günlük mucize diyet haftada 4 kilo verdiriyor

yasemin.com'un haberine göre; İnsanların korkulu rüyası olan kilolardan kurtulmanın yolu dikkat çekti.3 günlük mucize diyet olan asker diyetiyle haftada 4,5 kg verdirdiği bildirildi.
Son zamanların popüler diyetleri arasına giren askeri diyetin zayıflama konusunda çok etkili olduğu öne sürüldü.
Askeri diyet son zamanlarda internette en çok araştırılan ve uygulanan diyetler arasında yer aldığı biliniyor. Zayıflamak isteyen birçok kadının rahatlıkla uygulayabileceği diyetlerden biri ola askeri diyeti belirli kuralları bulunduğu ifade edildi.
ASKERİ DİYET NEDİR?
Askeri diyet 'Military diyet' olarak da bilinmektedir. Adından dolayı katı kuralları sahip bir diyet olarak düşünülse de hemen hemen herkesin rahatlıkla uygulayabileceği diyet programlarından biridir. Kilo verdirdiği öne sürülen askeri diyet sayesinde en azından haftanın 2 günü kalori dengesini yerinde tutabilirsiniz. İşte askeri diyet uygularken bilinmesi gerekenler:-3 günlük diyet olarak da adlandırılan askeri diyet, haftada 4,5 kg'a kadar kilo vermenize yardımcı olan kısa süreli, hızlı bir kilo verme diyetidir.
-Askeri diyet planı: 3 günlük, kalori kısıtlı bir yemek planını ve ardından 4 gün ara tatili içerir. Diyetin takipçilerine haftalık döngüyü 1 aya kadar veya hedef kilolarına ulaşana kadar tekrarlamaları söylenir.
ASKERİ DİYET NASIL YAPILIR?
- 3 günlük askeri diyet 7 gün boyunca 2 aşamaya ayrılır.
- Diyet, ilk 3 gün kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için öğünler arasında atıştırmalıklar olmadan belirlenmiş bir yemek planı sağlar.
- Bu aşamada, toplam kalori alımı günde yaklaşık 1.100-1.400 kaloriye çıkar ve bu da onu düşük kalorili bir diyet yapar. Günde 800-1.200 kalori sağlayan bir diyet modeli olarak da tanımlanır.
- İzin verilen içeceklerle ilgili olarak, su veya bitki çaylarını tüketilmesi önerilir.
ASKERİ DİYET 3 GÜNLÜK DİYET PROGRAMI
SABAH
Tost veya tuzlu kraker
Fıstık ezmesi
Greyfurt, elma veya muz
Haşlanmış yumurta veya çedar peyniri
ÖĞLE YEMEĞİ
Tost veya tuzlu kraker
Konserve ton balığı, haşlanmış yumurta veya süzme peynir
AKŞAM YEMEĞİ
Her türlü et, çöreksiz sosisli sandviç veya konserve ton balığı
Yeşil fasulye, havuç veya brokoli
Elma veya muz
Vanilya aromalı dondurma
KALAN DİĞER 4 GÜNDE İSE
- Diyetin geri kalan 4 günü için sağlıklı beslenme düzenini takip etmenin dışında bir kural yoktur .
- Bununla birlikte, kilo vermeyi daha da hızlandırmayı umanlar için daha az kısıtlayıcı, 1.500 kalorili bir menü sunulmaktadır.
-Örneğin, bugünlerde atıştırmalıklara izin verilir, ancak porsiyon boyutlarınızı sınırlamanız önerilir.
ASKERİ DİYETTE TÜKETİLEBİLECEK BAZI GIDALAR:
Greyfurt, elma ve muz
Kepekli tost, tuzlu kraker
Ton balığı konservesi
Ekmek peyniri, sert çedar peyniri
Yumurta
Sosisli sandviç gibi işlenmemiş etler de dahil olmak üzere her tür et
Yeşil fasulye, brokoli, havuç
Fıstık ezmesi
Vanilyalı dondurma
Kahve (şekersiz ve kremasız) ve su
ASKERİ DİYETTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR
Belirtilenler haricinde meyve ya da sebzeler
Tahıllar, baklagiller ya da fasulye
Et ya da balık dahil ilave protein kaynakları
Tereyağ
Şeker ya da bal da dahil suni tatlandırıcılar
Kalorili içecekler.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.