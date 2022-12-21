3 günlük mucize diyet haftada 4 kilo verdiriyor

yasemin.com'un haberine göre; İnsanların korkulu rüyası olan kilolardan kurtulmanın yolu dikkat çekti.3 günlük mucize diyet olan asker diyetiyle haftada 4,5 kg verdirdiği bildirildi.

Son zamanların popüler diyetleri arasına giren askeri diyetin zayıflama konusunda çok etkili olduğu öne sürüldü.

Askeri diyet son zamanlarda internette en çok araştırılan ve uygulanan diyetler arasında yer aldığı biliniyor. Zayıflamak isteyen birçok kadının rahatlıkla uygulayabileceği diyetlerden biri ola askeri diyeti belirli kuralları bulunduğu ifade edildi.

ASKERİ DİYET NEDİR?

Askeri diyet 'Military diyet' olarak da bilinmektedir. Adından dolayı katı kuralları sahip bir diyet olarak düşünülse de hemen hemen herkesin rahatlıkla uygulayabileceği diyet programlarından biridir. Kilo verdirdiği öne sürülen askeri diyet sayesinde en azından haftanın 2 günü kalori dengesini yerinde tutabilirsiniz. İşte askeri diyet uygularken bilinmesi gerekenler:-3 günlük diyet olarak da adlandırılan askeri diyet, haftada 4,5 kg'a kadar kilo vermenize yardımcı olan kısa süreli, hızlı bir kilo verme diyetidir.

-Askeri diyet planı: 3 günlük, kalori kısıtlı bir yemek planını ve ardından 4 gün ara tatili içerir. Diyetin takipçilerine haftalık döngüyü 1 aya kadar veya hedef kilolarına ulaşana kadar tekrarlamaları söylenir.

ASKERİ DİYET NASIL YAPILIR?

- 3 günlük askeri diyet 7 gün boyunca 2 aşamaya ayrılır.

- Diyet, ilk 3 gün kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için öğünler arasında atıştırmalıklar olmadan belirlenmiş bir yemek planı sağlar.

- Bu aşamada, toplam kalori alımı günde yaklaşık 1.100-1.400 kaloriye çıkar ve bu da onu düşük kalorili bir diyet yapar. Günde 800-1.200 kalori sağlayan bir diyet modeli olarak da tanımlanır.

- İzin verilen içeceklerle ilgili olarak, su veya bitki çaylarını tüketilmesi önerilir.

ASKERİ DİYET 3 GÜNLÜK DİYET PROGRAMI

SABAH

Tost veya tuzlu kraker

Fıstık ezmesi

Greyfurt, elma veya muz

Haşlanmış yumurta veya çedar peyniri

ÖĞLE YEMEĞİ

Tost veya tuzlu kraker

Konserve ton balığı, haşlanmış yumurta veya süzme peynir

AKŞAM YEMEĞİ

Her türlü et, çöreksiz sosisli sandviç veya konserve ton balığı

Yeşil fasulye, havuç veya brokoli

Elma veya muz

Vanilya aromalı dondurma

KALAN DİĞER 4 GÜNDE İSE

- Diyetin geri kalan 4 günü için sağlıklı beslenme düzenini takip etmenin dışında bir kural yoktur .

- Bununla birlikte, kilo vermeyi daha da hızlandırmayı umanlar için daha az kısıtlayıcı, 1.500 kalorili bir menü sunulmaktadır.

-Örneğin, bugünlerde atıştırmalıklara izin verilir, ancak porsiyon boyutlarınızı sınırlamanız önerilir.

ASKERİ DİYETTE TÜKETİLEBİLECEK BAZI GIDALAR:

Greyfurt, elma ve muz

Kepekli tost, tuzlu kraker

Ton balığı konservesi

Ekmek peyniri, sert çedar peyniri

Yumurta

Sosisli sandviç gibi işlenmemiş etler de dahil olmak üzere her tür et

Yeşil fasulye, brokoli, havuç

Fıstık ezmesi

Vanilyalı dondurma

Kahve (şekersiz ve kremasız) ve su

ASKERİ DİYETTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR

Belirtilenler haricinde meyve ya da sebzeler

Tahıllar, baklagiller ya da fasulye

Et ya da balık dahil ilave protein kaynakları

Tereyağ

Şeker ya da bal da dahil suni tatlandırıcılar

Kalorili içecekler.