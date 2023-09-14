3 haftadır aranan engelli vatandaştan kötü haber

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 1 haftadır kayıp olan işitme engelli Mehmet Sarıtaş, arazide ölü olarak bulundu. Sarıtaş’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bahadınlı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

KAYNAK: İHA
3 haftadır aranan engelli vatandaştan kötü haber

Burhaniye ilçesinde, 21 Ağustosta kaybolan işitme engelli 52 yaşındaki Mehmet Sarıtaş'tan kötü haber geldi. Sarıtaş, bir arazide ölü halde bulundu.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesi’nde yaşayan işitme engelli Mehmet Sarıtaş, 21 Ağustosta kayboldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin günlerce yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Sarıtaş için el ilanları bastırılırken, Ayvalık, Bergama, İvrindi ve Havran ilçeleri çevrelerinde de aramalar yapıldı.

Mehmet Sarıtaş’ın cansız bedeni önceki gün bir vatandaş tarafından Kuyucak Mahallesi Arap Deresi mevkiindeki zeytinlik alanda bulundu. Zeytinlikleri dolaşmaya gelen bir vatandaş tarafından bulunan

Sarıtaş’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bahadınlı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

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