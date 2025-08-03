3 havalimanı tek seferde satılıyor

Londra merkezli yatırım grubu Intermediate Capital Group (ICG), İngiltere'nin güneyinde yer alan üç önemli bölgesel havalimanını kapsayan büyük bir satın alma anlaşmasına imza atmaya hazırlanıyor. Sky News’in haberine göre, ICG'nin altyapı yatırımları birimi, Bournemouth, Exeter ve Norwich havalimanlarının mülkiyetini Rigby Group’tan devralmak üzere resmi süreci bu ay içinde tamamlayacak.

Yaklaşık 200 milyon dolarlık bu devralma, yıllık toplam yolcu kapasitesi 2 milyonun üzerinde olan üç havalimanını kapsıyor. Bu rakam, İngiltere'nin bölgesel hava ulaşım ağında önemli bir paya işaret ediyor. Özellikle Exeter Havalimanı, geçmişte bölgesel taşıyıcı Flybe’in merkezi olarak hizmet vermişti. Ancak Flybe, pandemi sonrası mali çöküş yaşayarak faaliyetlerini durdurmuştu.

Satın alma işlemi, altyapı fonlarının havaalanı yatırımlarına yönelik ilgisinin arttığı bir döneme denk geliyor. Son yıllarda İngiltere genelindeki havalimanlarında benzer satın alma işlemleri dikkat çekiyor. Kanada merkezli emeklilik fonu PSP Investments tarafından kontrol edilen AviAlliance, geçtiğimiz yıl Aberdeen, Glasgow ve Southampton havalimanlarını yöneten şirketi 1,55 milyar dolara satın almıştı.

HAVACILIKTA YATIRIMCI İLGİSİ ARTIYOR

ICG'nin gerçekleştirmek üzere olduğu bu yeni satın alma, havacılık sektörünün pandemi sonrası değer kazanan varlıkları arasında yer aldığına işaret ediyor. Londra City Havalimanı'nda yakın zamanda yapılan ortaklık değişikliğiyle Avustralyalı Macquarie’nin hissedar olması ve Fransız yatırım şirketi Ardian’ın Heathrow Havalimanı’ndaki payını artırması, bu trendin sürdüğünü gösteriyor. Heathrow’un genişleme planının maliyetinin onlarca milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

ICG ve havalimanlarının mevcut sahibi Rigby Group, satışla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Sky News’in ulaştığı kaynaklar, anlaşmanın önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulmasının beklendiğini bildirdi. Teknoloji, yazılım ve otelcilik gibi farklı sektörlerde yatırımları bulunan Rigby Group, havalimanı portföyünü 2000’li yıllardan itibaren geliştirmişti.

İngiltere genelinde havacılık altyapısına olan ilginin artması, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki benzer yatırım senaryolarına da ilham verebilir. Özellikle Anadolu’daki bölgesel havalimanlarının özelleştirme potansiyeli, yabancı fonların radarına girebilir.