3 ilde ekmeğe zam

Son dönemde Türkiye genelinde pek çok ürüne yapılan zamlara bir yenisi daha eklenerek, Temmuz ayıyla birlikte ekmek fiyatları da artış gösterdi. Bazı illerde bu artışlar, ekmek fiyatlarını 10 TL'ye kadar çıkardı.

BAYBURT, İSTANBUL VE BURSA'DA EKMEĞE ZAM GELDİ

İşte güncellenmiş ekmek fiyatları:

- Bayburt'ta, 230 gram ekmek 8,5 liradan 10 liraya yükseldi.

- İstanbul'da, halk ekmeği ve kepek ekmeği fiyatları 5 liradan 8 liraya çıktı.

- Bursa'da, BESAŞ'ın unlu mamüllerine yapılan zam oranı %33 ile %80 arasında değişiklik gösterdi.

EKMEK NEDEN ZAMLANDI?

Ekmek fiyatlarındaki bu artışın temel nedenleri arasında, son dönemde artan un fiyatları, fırınlarda kullanılan enerji maliyetlerinin yükselmesi ve diğer ham madde fiyatlarındaki artışlar yer alıyor. Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle ekmek fiyatlarına yapılan zamlar kaçınılmaz hale geldi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GELDİ

Vatandaşlar arasında ekmek fiyatlarındaki artış büyük tepki çekti. Sosyal medyada da bu konuda sert eleştiriler yapıldı. Bazı açıklamalarda ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ekmek yardımlarının artırılacağı belirtildi.