3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

Kaynak: İHA

Diyarbakır merkezli Adana ve Mersin illerinde düzenlenen yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından nitelikli dolandırıcılık şebekesi ile yasadışı bahis şebekesine yönelik operasyon yapıldı.

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Diyarbakır merkezli Adana ve Mersin illerini kapsayan nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1’i serbest, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Aynı hafta içerisinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda ise gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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