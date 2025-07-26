3 itfaiye eri yürekleri ağza gerdi

Yangın, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Nuri Giyik Sanayi Sitesinde bulunan hurda toplama işletmesinin açık hava deposunda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına kısa sürede Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın sırasında görev yapan üç itfaiye eri yoğun dumana maruz kalarak etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yangının hurdalık alanındaki yanıcı ve plastik içerikli atıkların tutuşmasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülmesi yaşanabilecek büyük bir facianın önüne geçti.