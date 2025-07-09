3 Kişi sopayla saldırdı! Fatih’te dehşet görüntüler

Kaynak: DHA

İstanbul Fatih Eminönü’nde 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce grup, sopa ve tekmelerle bir kişiye saldırdı.

Emre KURT - Uğur ŞAHİN - Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL,(DHA) - FATİH'te 3 kişi, sopa ve tekmeyle 1 kişiye saldırdı. Yaşanan saldırı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple başka bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, tekme ve sopayla 1 kişiye saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Yaşananlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırıya uğrayan kişinin yere düştüğü ve tekme atarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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istanbul-fatihte-kavgada-sopa-ve-yumr-807183-239045.jpg

istanbul-fatihte-kavgada-sopa-ve-yumr-807184-239045.jpg

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