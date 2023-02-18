Nagihan Karadere deprem sonrası ölüm haberini duyurdu. ''3 kişiydiler, tarifsiz bir acı bu''

Kahramanmaraş merkezli on ili etkileyen depremin on ikinci gününde ölü ve yaralı sayıları artmaya devam ediyor. Survivor programıyla adından söz ettiren sporcu Nagihan Karadere, deprem bölgesine giderek depremzedelere destek veriyor. Karadere, yakınlarının ölüm haberini sosyal medyada duyurdu.

Sosyal medya hesabından enkazın karesini paylaşan Nagihan Karadere ölüm haberini şu ifadelerle duyurdu:

"Milli Takım Hocalarımdan Senem ve Macit Hocamın ailesinin enkaz çalışmaları bugün bitti. Maalesef ki sağ kurtulan olmadı. 3 kişiydiler... Tarifsiz bir acı bu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Geride kalanlara sabırlar versin."

Deprem bölgesinde bulunan Nagihan Karadere, enkazların fotoğrafını paylaşarak ''Be Allahsızlar! Kumdan kale mi diktiniz siz! Nedir bu hal böyle... Yatacak yeriniz yok!'' diye isyan etmişti.