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Nagihan Karadere deprem sonrası ölüm haberini duyurdu. "3 kişiydiler, tarifsiz bir acı bu"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem başta Hatay olmak üzere birçok ili etkiledi. Deprem bölgelerinde enkaz çalışmaları devam ederken Milli sporcu Nagihan Karadere ölüm haberini, "Tarifsiz bir acı bu" sözleriyle sosyal medya üzerinden duyurdu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 13:58
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"3 kişiydiler, tarifsiz bir acı bu" Nagihan Karadere'nin acı günü

Nagihan Karadere deprem sonrası ölüm haberini duyurdu. ''3 kişiydiler, tarifsiz bir acı bu''
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Kahramanmaraş merkezli on ili etkileyen depremin on ikinci gününde ölü ve yaralı sayıları artmaya devam ediyor. Survivor programıyla adından söz ettiren sporcu Nagihan Karadere, deprem bölgesine giderek depremzedelere destek veriyor. Karadere, yakınlarının ölüm haberini sosyal medyada duyurdu. 

Sosyal medya hesabından enkazın karesini paylaşan Nagihan Karadere ölüm haberini şu ifadelerle duyurdu:

"Milli Takım Hocalarımdan Senem ve Macit Hocamın ailesinin enkaz çalışmaları bugün bitti. Maalesef ki sağ kurtulan olmadı. 3 kişiydiler... Tarifsiz bir acı bu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Geride kalanlara sabırlar versin."

 

Deprem bölgesinde bulunan Nagihan Karadere, enkazların fotoğrafını paylaşarak ''Be Allahsızlar! Kumdan kale mi diktiniz siz! Nedir bu hal böyle... Yatacak yeriniz yok!'' diye isyan etmişti.

 

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