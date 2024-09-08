3. Lig'de ilk hafta tamamlandı

Kaynak: AA
3. Lig'de ilk hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de sezonun ilk haftası bugün yapılan maçlarla sona erdi.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

8 Eylül Pazar:

Tokat Belediye Plevnespor-Belediye Kütahyaspor: 0-1

Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor: 1-2

Anadolu Üniversitesi-Kuşadasıspor: 1-0

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bulvarspor: 4-0

- 2. Grup

Smart Holding AŞ Çayelispor-Silivrispor: 0-0

Amasyaspor-Muğlaspor: 1-2

Balıkesirspor-Fatsa Belediyespor: 4-1

- 3. Grup

Osmaniyespor-52 Orduspor FK: 1-1

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Alanya 1221: 1-1

1923 Mustafakemalpaşaspor-Çankayaspor: 2-0

Küçükçekmece Sinopspor-Pazarspor: 1-1

- 4. Grup

Sebat Gençlikspor-Polatlı 1926 Spor: 2-0

Mardin 1969 Spor-Niğde Belediyespor: 2-1

Turgutluspor-Bursa Nilüfer Futbol SK: 1-2

Orduspor 1967-Edirnespor: 4-0

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