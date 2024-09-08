3. Lig'de ilk hafta tamamlandı

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
8 Eylül Pazar:
Tokat Belediye Plevnespor-Belediye Kütahyaspor: 0-1
Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor: 1-2
Anadolu Üniversitesi-Kuşadasıspor: 1-0
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bulvarspor: 4-0
- 2. Grup
Smart Holding AŞ Çayelispor-Silivrispor: 0-0
Amasyaspor-Muğlaspor: 1-2
Balıkesirspor-Fatsa Belediyespor: 4-1
- 3. Grup
Osmaniyespor-52 Orduspor FK: 1-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Alanya 1221: 1-1
1923 Mustafakemalpaşaspor-Çankayaspor: 2-0
Küçükçekmece Sinopspor-Pazarspor: 1-1
- 4. Grup
Sebat Gençlikspor-Polatlı 1926 Spor: 2-0
Mardin 1969 Spor-Niğde Belediyespor: 2-1
Turgutluspor-Bursa Nilüfer Futbol SK: 1-2
Orduspor 1967-Edirnespor: 4-0