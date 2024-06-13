3. Ligin başlama tarihi açıklandı

TFF 3. Lig ve BAL Ligi için hazırlıklar sürüyor.

Futbolseverler tarafından TFF 3. Lig'in ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

8 EYLÜL'DE START VERİLECEK

TFF 3. Lig'de yeni sezon 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk devre 15 Aralık 2024 tarihinde bitecek.

Ligin ikinci yarısı 19 Ocak 2025'te başlayacakken, normal sezon 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak.

2024-2025 sezonunda ligin 26. hafta maçları hafta içi yapılacak.

TFF 3. LİG'DE ŞU TAKIMLAR BULUNUYOR:

1922 Konyaspor

1926 Polatlı Belediyespor

23 Elazığ

52 Orduspor

Adıyaman

Ağrı 1970

Alanya Kestelspor

Aliağa

Amasyaspor

Anadolu Üniversitesi

Artvin Hopaspor

Ayvalıkgücü Belediyespor

Balıkesirspor

Bayburt Özel İdarespor

Belediye Kütahyaspor

Bergama

Beykoz İshaklı

Bornova

Bulvarspor

Bursa Yıldırımspor

Bursaspor

Büyükçekmece Tepecikspor

Çankaya

Çayelispor

Çorluspor 1947

Denizlispor

Düzcespor

Edirnespor

Efeler 09

Ergene Velimeşe

Etimesgut Belediyespor

Fatsa Belediyespor

İnegöl Kafkas Gençlikspor

Kahramanmaraşspor

Kahramanmaraş İstiklalspor

Karabük İdman Yurdu

Karşıyaka

Kelkit Hürriyetspor

Kırıkkalegücü

Kırşehir

Kuşadasıspor

Küçükçekmece Sinopspor

Mardin 1969

Mazıdağı Fosfatspor

Muğlaspor

Muş 1984 Muşspor

Nevşehir Belediyespor

Niğde Belediyesispor

Nilüfer Belediye

Orduspor 1967

Pazarspor

Osmaniyespor

Sebat Gençlikspor

Silifke Belediyespor

Silivrispor

Talasgücü Belediyespor

Tire 2021

Tokat Belediye Plevnespor

Turgutluspor

Türk Metal 1963

Uşakspor

Viranşehir Belediyespor

Yozgat Belediyesi Bozokspor

Zonguldak Kömürspor