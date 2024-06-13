3. Ligin başlama tarihi açıklandı

TFF 3. Lig ve BAL Ligi için hazırlıklar sürüyor.
Futbolseverler tarafından TFF 3. Lig'in ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
8 EYLÜL'DE START VERİLECEK
TFF 3. Lig'de yeni sezon 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk devre 15 Aralık 2024 tarihinde bitecek.
Ligin ikinci yarısı 19 Ocak 2025'te başlayacakken, normal sezon 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak.
2024-2025 sezonunda ligin 26. hafta maçları hafta içi yapılacak.
TFF 3. LİG'DE ŞU TAKIMLAR BULUNUYOR:
1922 Konyaspor
1926 Polatlı Belediyespor
23 Elazığ
52 Orduspor
Adıyaman
Ağrı 1970
Alanya Kestelspor
Aliağa
Amasyaspor
Anadolu Üniversitesi
Artvin Hopaspor
Ayvalıkgücü Belediyespor
Balıkesirspor
Bayburt Özel İdarespor
Belediye Kütahyaspor
Bergama
Beykoz İshaklı
Bornova
Bulvarspor
Bursa Yıldırımspor
Bursaspor
Büyükçekmece Tepecikspor
Çankaya
Çayelispor
Çorluspor 1947
Denizlispor
Düzcespor
Edirnespor
Efeler 09
Ergene Velimeşe
Etimesgut Belediyespor
Fatsa Belediyespor
İnegöl Kafkas Gençlikspor
Kahramanmaraşspor
Kahramanmaraş İstiklalspor
Karabük İdman Yurdu
Karşıyaka
Kelkit Hürriyetspor
Kırıkkalegücü
Kırşehir
Kuşadasıspor
Küçükçekmece Sinopspor
Mardin 1969
Mazıdağı Fosfatspor
Muğlaspor
Muş 1984 Muşspor
Nevşehir Belediyespor
Niğde Belediyesispor
Nilüfer Belediye
Orduspor 1967
Pazarspor
Osmaniyespor
Sebat Gençlikspor
Silifke Belediyespor
Silivrispor
Talasgücü Belediyespor
Tire 2021
Tokat Belediye Plevnespor
Turgutluspor
Türk Metal 1963
Uşakspor
Viranşehir Belediyespor
Yozgat Belediyesi Bozokspor
Zonguldak Kömürspor