﻿Hatay'da 3 tamirhane yandı 

İHA'nın haberine göre, Sanayi Sitesi içerisinde alevlerin 3 tamirhaneye daha sıçradığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

2 saatlik müdahalenin sonundan kontrol altına alınan yangında, alevlerin başladığı oto elektrik atölyesi ve rot balans ayar tamirhanesinde bazı araçlar zarar gördü.

Diğer iki tamirhanede ise küçük çaplı maddi hasar oluştu.