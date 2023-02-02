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Hatay'da 3 tamirhane yandı 

Hatay'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir oto elektrik tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:17
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3 tamirhane yandı 

Hatay'da 3 tamirhane yandı 
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İHA'nın haberine göre, Sanayi Sitesi içerisinde alevlerin 3 tamirhaneye daha sıçradığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

2 saatlik müdahalenin sonundan kontrol altına alınan yangında, alevlerin başladığı oto elektrik atölyesi ve rot balans ayar tamirhanesinde bazı araçlar zarar gördü.

Diğer iki tamirhanede ise küçük çaplı maddi hasar oluştu.

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