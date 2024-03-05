3 tanesi 1 aylık vitamin ihtiyacını karşılıyor. Türkiye'de sadece Mardinliler biliyor

Demir, vücut için elzem bir mineraldir ve sağlıklı yaşam için gereklidir. Özellikle kan oluşumu ve oksijen taşınması süreçlerinde kritik bir rol oynar.

Günlük diyetimizde yeterli miktarda demir içeren besinlere yer vermek, enerji seviyelerimizi yüksek tutmamıza ve sağlıklı bir vücut sürdürmemize yardımcı olur.

İşte demir deposu besinler ve günlük demir ihtiyacınızı karşılayacak lezzetli öneriler:

Ispanak: Demir açısından zengin yeşil sebzelerden biri olan ıspanak, aynı zamanda C vitamini ve potasyum kaynağıdır.

Kuru Kayısı: Kurutulmuş meyveler arasında kuru kayısı, demir içeriği açısından zengindir. 100 gram kuru kayısıda yaklaşık 2,66 mg demir bulunur.

Kabak Çekirdeği: Her 100 gram kuru tohumda 8,52 mg demir içeren kabak çekirdeği, aynı zamanda bakır, manganez ve çinko sağlar.

Ayrıca demirin emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketmeyi unutmayın. Sağlığınız için bu besinleri düzenli olarak dahil edebilirsiniz!