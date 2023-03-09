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3 TL'ye alıyorlar 18 TL'ye satıyorlar

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde dalında kalan atıl limonları ekonomiye kazandıran mahalle sakinleri, bahçede 3 TL'ye düşen ürünün kabuklarını kurutup 18 TL'den satarak hem kendi hem de ülke ekonomisine kazanç sağlıyor.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 09:38
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3 TL'ye alıyorlar 18 TL'ye satıyorlar

3 TL'ye alıyorlar 18 TL'ye satıyorlar
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İHA'nın haberine göre, Kozan'a bağlı Konak Mahallesi'nde narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. Bu yıl dalında 7 TL'den alıcı bulan ve 3 TL'ye düşen limon, portakal ve turunç ürünleri kabukları kurutularak ekonomik girdi sağlıyor. 

Dökük ve dalında kalan narenciye ürünlerini kurutan mahalle sakinleri 3 ay boyunca zorlu mesai yaparken, imece usulü hazırlanan limon kabukları çamaşır gibi iplere asılarak balkon ve damlarda kurutuyor. 

İlaç, aroma, boya ve koku sanayisinde kullanılan kabuklar, mahallenin geçim kaynağı oldu. Mahalle sakinleri, Ege Bölgesi'ne yollanan kabuklar için ilçeye fabrika kurutup daha fazla istihdam sağlanmasını istediklerini kaydetti.

10 yıldır emekli maaşına ek gelir olarak limon kabuğu kuruttuklarını aktaran Nevzat Yaşar (68), "Ağaçta kalan limonları soyuyoruz. Dalında 7 TL idi, kurusu 18 TL'den satılıyor. Çok zor emeği çok. Bütün köy bu işi yapıyor. Dalında kalacağına ekonomiye kazandırılıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yiğenoğlu da Ege Bölgesi'nde sanayiciler tarafından ilaç, parfüm, aroma verici olarak kabukların alındığını kaydederek, bu ürünün işleneceği fabrikaların Akdeniz'e kurulmasını istediklerini ifade etti.

Limonun 7 TL'den 3 TL'ye kadar düştüğünü aktaran Yiğenoğlu, "Kabuğunu soyuyoruz, her alanda kullanılıyor. Şu an kabuğu 18-20 TL arasından satılıyor. Narenciye bölgesindeyiz, bölgede fabrikası olsa daha güzel olur. 1 tondan 100 kilogram kuru kabuk elde ediyoruz" diye konuştu.

Karı koca olarak çalışan Güven ve Emine Mallı çifti ise, zorlu bir mesai olduğuna değinerek yapılan işin tüm mahallenin ek geliri olduğunu kaydetti.

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