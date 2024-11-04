3. Uluslararası Tarsus Festivali sona erdi

3. Uluslararası Tarsus Festivali, hem renkliliği hem de atmosferi ile katılımcıların gönlünü fethetti. 3 gün süren etkinlikler, akşamları gerçekleşen konserlerle Tarsuslulara müzik ziyafeti yaşattı.

CANDAN ERÇETİN İLE KONSER DORUKLARA ÇIKTI

İlk gün gençlerin sevgilisi Madrigal'in sahne almasıyla başlayan konser coşkusu ikinci gün Candan Erçetin konseri ile doruklara çıktı.

3 gün boyunca eğlencenin tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar, festival sayesinde kentin canlandığını ve etkinliklerle birlikte kendilerinin de moral bulduğunu söyledi.

“4. ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ’NDE GÖRÜŞMEK ÜZERE”

Harika geçen bir festivalin son konserinde Yarenlik Alanını dolduran Tarsuslulara hitap eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Dolu dolu muhteşem bir 3 gün yaşadık sizlerin sayesinde. Harika bir festival, harika bir etkinlikti, her anımızda yer aldığınız için siz değerli Tarsuslulara teşekkür ediyorum. Seneye 4.’sünü daha da güzel yapacağımıza inandığımız ve bildiğimiz 4. Uluslararası Tarsus Festivali’nde görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Kent Orkestrası solistlerinden Tuğçe Berdilek ise “Böyle bir festivalin düzenlenmesi ve 3. yıla gelmesi çok güzel. Demek ki herkesin yoğun ilgisini görüyor ve keyifli geçiyor. Bu seneki festival de çok keyifliydi. Yine festival kapsamında konserlerimiz oldu. İnsanların bir araya gelip kaynaşmasına da sebep oluyor. Orkestra adına çok mutluyum” sözlerine yer verdi.