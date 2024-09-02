3 yaş altı çocukların en sık hastaneye yatış nedeni ortaya çıktı

Akut gastroenterit, özellikle 3 yaş altı çocuklarda, dünya genelinde en sık görülen hastaneye yatış nedenlerinden biri olduğu bildirildi. Bu durum, bağırsakların iltihaplanmasına ve genellikle kusma, ishal ve karın ağrısı gibi semptomlara yol açtı.

Pediatri uzmanı Dr. Jane Smith, bu yaş grubunda akut gastroenteritin yaygınlığının birkaç önemli faktörden kaynaklandığını belirtti.

Dr. Smith’e göre, "Çocukların bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan, bu yaş grubunda gastroenterit vakaları çok sık görülmektedir. Ayrıca, bebeklerin ve küçük çocukların hijyen alışkanlıklarının tam gelişmemiş olması da bu durumun yaygınlığına katkıda bulunur."

Bu görüşü destekleyen başka bir pediatri uzmanı olan Dr. Mehmet Yılmaz, "Rotavirüs, 3 yaş altı çocuklarda akut gastroenteritin en yaygın nedenidir. Rotavirüs aşısının yaygın olarak kullanılmasına rağmen, bu yaş grubunda hala önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir" diye ekledi.

Akut gastroenterit hakkında yapılan araştırmalar, bu durumun çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir araştırmada, akut gastroenteritin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, çocuk ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri olduğu belirtildi. Aynı araştırmada, 5 yaş altı çocuklarda her yıl yaklaşık 1,7 milyar akut gastroenterit vakasının görüldüğü ve bunların yaklaşık 525.000'inin ölümle sonuçlandığı vurgulandı.

Bir başka önemli araştırma ise Lancet dergisinde yayımlandı. Bu çalışmada, rotavirüs kaynaklı gastroenterit vakalarının, aşı programlarının yaygınlaşmasıyla birlikte azaldığı, ancak diğer viral ve bakteriyel patojenlerin hala ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi.

3 yaş altı çocuklarda akut gastroenterit, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmekte.

Uzmanlar, ebeveynleri ve bakıcıları hijyen kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmenin ve aşı programlarına katılımın bu hastalığın yaygınlığını azaltmada önemli rol oynayacağını vurguladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Galip Erdem, bu durumun genellikle virüs, bakteri ve benzer mikroorganizmalar nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. Özellikle hijyen şartlarının kötü olduğu ortamlarda daha sık görülen bu hastalığın en yaygın etkeni rota virüsü.

Uzm. Dr. Erdem, akut gastroenteritin belirtileri arasında ishal, kusma, karın ağrısı ve ateşin yer aldığını ifade etti. Hastalığın tedavisinde, vücudun kaybettiği su ve tuzun yerine konulması amaçlandı. Küçük çocuklarda aşırı kusma ve şiddetli ishalin hayati tehlikeye yol açabileceğini belirten Dr. Erdem, ciddi vakalarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar da bu durumu destekledi. Örneğin, Van Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayımlanan bir çalışmada, akut gastroenterit etkenlerinin mevsimsel farklılıklar gösterdiği ve en yaygın etkenin rota virüsü olduğu belirtildi.

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, akut gastroenterit, 0-5 yaş grubundaki çocuklarda ölüme yol açabilen hastalıklar arasında önemli bir yer tuttu.