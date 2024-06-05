3 yaşındaki afacan çocuk 2 . kattan düştü. Mucize gerçekleşti

Mucize olay Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde 4 katlı binanın 2. katında oturan Seyliyeva Ailesi'nin evinde gerçekleşti.

Annesi markete, babası da tuvalete giren 3 yaşındaki çocuk uyanır uyanmaz yatağından pencereye tırmandı. Pencere camının sıcak hava nedeniyle açık bırakan ailenin çocukları buradan düşüp beton zemine çakıldı.

Çocuğun yardımına bir işyerinde çalışan Yılmaz Öztürk koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Sadece kolunda çatlak bulunan çocuk taburcu edildi. Çocuğun düşme anı sokak üzerindeki işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Anne Rozhal Seyliyeva, “Yatak odasında oğlumun kendi yatağı vardı. Çok sıcak olduğu için camı açık bıraktık. Aileler camlarını açık bırakmasın. Benim çocuğumu Allah korudu. İkinci kattan düştü. Ben olayda evde değildim markete gitmiştim. Evdeki eşim de tuvaletteydi. Sokaktaki işyeri çalışanları yardımcı oldu. Allah razı olsun. Uykusundan kalkıp yatağına çıkmış. Oradan da cama tırmanmış. Durumu çok şükür iyi. Sadece elinde bir çatlak var” dedi.