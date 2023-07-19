3 yaşındaki çocuk golf arabasıyla abisini ezdi

ABD'de meydana gelen olayda golf arabası kullanan 3 yaşındaki bir çocuk 7 yaşındaki abisine çarparak ölümüne sebep oldu.

3 yaşındaki çocuk golf arabasıyla abisini ezdi

Editör: Özge Ceren Çimen

Polis yetkilileri, Fort Myers, Florida'da 7 yaşındaki bir çocuğun, 3 yaşındaki erkek kardeşinin kullandığı bir golf arabasının çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Florida Otoyol Devriyesi bir haber bülteninde, Orange River Bulvarı'ndaki özel bir mülkte arabayı kullanan 3 yaşındaki çocuğun, sokaktaki bir evin yakınındaki dönemece yaklaşırken erkek kardeşiyle çarpıştığını söyledi.

7 yaşındaki çocuğun o sırada evin önünde durduğu belirtilirken, Florida Otoyol Devriyesi, 3 yaşındaki çocuğun neden golf arabası kullandığına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Florida Otoyol Devriyesi'ne göre, 7 yaşındaki çocuk daha sonra öldüğü hastaneye nakledildi.

Yetkililere göre, golf arabasını kullanan çocuk yaralanmazken, Polis, emniyet kemeri takmadığını ve kask takmadığını söyledi.

Konuyla ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.

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