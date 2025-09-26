3 yıl önce zıpkınla vurdu şimdi kurşun yağdırdı

Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta aralarında husumet olan 24 yaşındaki Rıdvan Direk bakkala ekmek almaya giden 32 yaşındaki ağabeyi Metin Direk'i kurşun yağmuruna tuttu.

Aldığı kurşun yaraları sonucu Metin Direk kanlar içinde yere yığıldı. Rıdvan Direk ise olay yerinden scooter ile kaçtı. Ağır yaralanan Metin Direk çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri abisini vurup kaçan Rıdvan D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da kardeşlerin tartışması 'zıpkın'la bitti

Öte yandan Rıdvan D.'nin 3 yıl önce de yine ağabeyini zıpkınla vurduğu öğrenildi.

Ferit Timur isimli vatandaş olayla ilgili olarak, "Evde yatıyordum. 'Polis imdat’ diye bir ses duydum ve üzerine 5-6 el silah sesi de duydum. Ben görmedim ama vuran kişinin scooter ile kaçtığını söylediler. Belden aşağıda 4 -5 tane isabet etmiş. Bir de sırtından vurulmuş. Ambulansı aradık. Bilinci kapalıydı. Ambulans aldı götürdü" dedi.