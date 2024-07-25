3 yıl sonra ilk meyvesini verdi. Üniversite öğrencisi paraya para demiyor.

3 yıl sonra ilk meyvesini verdi

21 yaşındaki Muhammet Bilal Köse, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenci olmasının yanı sıra yaban mersini tarımıyla da ilgileniyor. Kendi kurduğu tarlada 7 farklı türde yaban mersini yetiştiren Köse, ziyaretçilere hem bu meyveleri tanıtıyor hem de çiftçiliği öğretme fırsatı sunuyor.

Yaban mersini tarımı fikri, Muhammet Bilal Köse'ye bir hocasının tavsiyesiyle geldi. 2021 yılında ailesiyle birlikte bir arsa satın aldı ve bu arsa üzerine yaban mersini fidanları dikmeye başladı. Üç yıl süren zahmetli bir süreç sonunda, 7 farklı türden 6 bin fidan dikerek tarlasını oluşturdu. İlk hasatlarını da bu yıl gerçekleştirdi.

SAĞLIK İÇİN YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, doğal olarak düşük şeker içeriği ve bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle bilinir. Araştırmalar, bu meyvenin hafızaya iyi geldiğini, kalp sağlığını desteklediğini ve antioksidanlar açısından zengin olduğunu gösteriyor. Ayrıca, hücresel hasar riskini azaltmaya yardımcı olduğu da belirlendi.

ZİYARETÇİLER KENDİ MEYVELERİNİ TOPLUYOR

Köse’nin tarlasına gelen ziyaretçiler, yaban mersini yetiştiriciliği hakkında bilgi almanın yanı sıra, meyveleri dalından kendileri toplama deneyimini de yaşıyorlar. Bu sayede taze yaban mersini tüketmenin keyfini çıkarıyorlar.

Yaban mersini tarımı hakkında konuşan Köse, bu bitkinin yetiştirilmesinin oldukça zor ve zahmetli olduğunu belirtti. Toprağın pH değerinden, köklerin nem oranına kadar birçok detaya dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Köse, bu süreci ailesiyle birlikte yürüttüğünü ve okulunu biraz ihmal etmek zorunda kaldığını ifade etti. Ancak, tarlanın kurulum süreci tamamlandığı için artık daha fazla zamanını okuluna ayırabileceğini söyledi.

İLK HASAT: 350 TL’DEN SATIŞ

İlk hasatlarını 350 TL’den satışa sunan Köse, yaban mersininin Düzce’de sınırlı sayıda bahçede yetiştiğini ve talebe yetişmekte zorlandıklarını belirtti. Yaban mersininin koronavirüs döneminde daha fazla ilgi gördüğünü, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sağlık açısından birçok faydası olduğu için tercih edildiğini dile getirdi.

Tarlaya gelen ziyaretçilerden Nagehan İnan, yaban mersininin diyet döneminde vazgeçilmezi olduğunu ve bu meyvenin tok tutucu özellikleri sayesinde diyet yaparken sıkça tükettiğini söyledi. Taze yaban mersini toplama deneyimini de çok beğendiğini ekledi.