30 Ağustos Zafer Bayramı'nda muazzam bir manzara olacak

Ay'ın, Dünya'ya en yakın olduğu zamanlardan biri olan Mavi Ay'ın gerçekleşeceği tarih yakınlaşmaya başladı. Mavi ay 30 ağustos tarihinde Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda muazzam bir manzara olacak

2023’ün en büyük ve en parlak dolunayı 30 Ağustos Çarşamba günü gökyüzünde doğacak. Her ne kadar “Süper Mavi Ay” olarak adlandırılsa da, ay mavi değil, turuncu renkte olacak.

2-3 YILDA BİR GERÇEKLEŞİYOR

2023’ün ikinci ve son süper ayı 31 Ağustos 2023’te gerçekleşecek. Aynı ayda yaşanan ikinci süper Ay olması nedeniyle “süper mavi Ay” adını alacak. 2023 Süper Ay’ın ilki, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti.
Süper Mavi Ay iki ya da üç yılda bir gerçekleşiyor. Bir sonraki Süper Mavi Ay 31 Mayıs 2026’da görülecek.

“Süper Ay” terimi, Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesinde en yakın noktada olduğu zaman ortaya çıkar. Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi eliptiktir, bu nedenle her ay daha yakın bir noktaya (perigee) ve daha uzak bir noktaya (apogee) ulaşır.

SÜPER MAVİ AY 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINA DENK GELİYOR

Süper Mavi Ay Türkiye için önemli bir günde parıltısını yansıtacak. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutladığımız resmî ve ulusal bayramımızda muhteşem bir manzara ile karşı karşıya kalacağız.

HİNDU GELENEĞİNDE DE ÖZEL BİR AY

Hindu geleneğine göre, bu dolunay Raksha Bandhan veya Rakhi Purnima adı verilen özel bir festivale denk geliyor. Bu festivalde kız kardeşler erkek kardeşlerine pamuklu bilezik olan "rakhi"yi takar ve bu bağı kutlarlar.

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