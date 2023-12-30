İzleyiciler 30 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 30 Aralık Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 30 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 30 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?
Cumartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 30 Aralık Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 30 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 30 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?
30 ARALIK CUMARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Oynat Bakalım
12:30 Gazete Magazin
17:15 Masterchef Türkiye All Star
20:00 Masterchef Türkiye All Star
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aile
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde
11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 K-9
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Safir
13:15 Aldatmak
16:35 Shazam! 6. Güç
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:20 Ekonomi Arası
12:15 Kamera Arkası
12:45 Yabani
14:45 Şahane Hayatım
16:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Cengizhan Destanı
22:45 Koruyucu