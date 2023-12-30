30 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 30 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

Kaynak: Haber Merkezi
30 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 30 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?
30 Aralık Cumartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 30 Aralık Cumartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 30 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 30 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 30 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 30 Aralık Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 30 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 30 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

Cumartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 30 Aralık Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 30 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 30 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

30 ARALIK CUMARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Oynat Bakalım

12:30 Gazete Magazin

17:15 Masterchef Türkiye All Star

20:00 Masterchef Türkiye All Star

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aile

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde

11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 K-9

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ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Safir

13:15 Aldatmak

16:35 Shazam! 6. Güç

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:20 Ekonomi Arası

12:15 Kamera Arkası

12:45 Yabani

14:45 Şahane Hayatım

16:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

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KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Cengizhan Destanı

22:45 Koruyucu

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