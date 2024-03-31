30 dakikada satış rekoru kırdı. Xiaomi Tesla'ya rakip çıkardığı SU7 ile 12'den vurdu

Xiaomi'nin SU7 ismini verdiği elektrikli aracı piyasaya sürüldüğünün duyurulmasının ardından yarım saatte 50 bin adet satıldı.

Xiaomi, rekor kıran "SU7" adlı elektrikli spor modelini dün Pekin'de düzenlenen etkinlikte tanıttı. SU7'nin tanıtımı ile birlikte dakikalar içinde satış rekoru geldi.

Xiaomi'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Ley Cün'ün aracı tanıttığı etkinlik sonrası hemen piyasaya giren SU7 30 dakikalık kısa bir süre içinde 50 bin adet satıldı.

Gösterişli bir tanıtım yapan Ley, yeni modelin Tesla Model 3 ile eş değer olduğunu, 700 kilometre batarya menziline sahip olan aracın teknik özelliklerinin yüzde 90'ının Tesla'nın söz konusu modelinden daha iyi olduğunu anlattı. Satışlar bir anda patladı.

SU7'nin içerdiği özelliklere göre 3 versiyon olarak piyasaya sürülen aracın ilk fiyatı, 215 bin 900 Yuan yani 29 bin 900 dolar olarak belirlendi.

SU7'nin fiyatının Tesla Model 3'ten 30 bin Yuan düşük olarak piyasaya girmesi fiyat rekabetini bir anda kızıştırarak Xiaomi'yi avantajlı bir konuma getirdi.

SATIŞLAR AZALDI, FİYAT REKABETİ ARTTI

Elektrikli araç üretimi ve satışlarının son yıllarda büyük artış gösterdiği Çin, geçtiğimiz Japonya'yı geride bıraktı ve dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı durumuna geldi.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) bilgilerine göre, "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak belirtilen, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlarının satışı 2023 yılında yüzde 36 artışla 7,7 milyona yükselmişti. Satışların 2024 yılında ise yüzde 22 artışla 11 milyona çıkması bekleniyor.

Elektrikli otomobil üreticileri daralan pastadaki paylarını koruyabilmek adına fiyat indirimine gitme eğilimimde bulunuyor.