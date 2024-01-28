30 katlı binadan atladı paraşütü açılmayınca yere çakıldı

Tayland'ın Pattaya şehrinde, bir İngiliz paraşütçü trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Nathy Odinson adlı paraşütçü, izinsiz olarak 30 katlı bir binanın çatısından atladı ve paraşütü açılmadığı için yere çakılarak yaşamını yitirdi.

Olay, binanın güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Akşam saatlerinde apartmanın yanına düşen bir cismin incelenmesi sonucunda, mavi bir paraşütün içine sarılı bir adamın olduğu belirlendi.

Pattaya Polis Müfettiş Yardımcısı Kamolporn Nadee'nin verdiği bilgilere göre, Nathy Odinson'un paraşütü havada açılmadı ve önce ağaçlara, ardından da binanın yanına düştü. Olayla ilgili olarak, atlayış anını kaydetmek amacıyla olay yerinde bulunan 2 arkadaşının sorgulandığı ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği açıklandı.

Nathy Odinson'un daha önce aynı binada ve çevresindeki diğer binalarda birkaç kez atlayış yaptığı ve bunları sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi.

Yetkililer, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Bu olay, izinsiz ve tehlikeli aktivitelerin ne denli ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.