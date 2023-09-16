30 metreden denize düşerek hayatını kaybetti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, 30 metrelik falezlerden denize düştüğü değerlendirilen 30-35 yaşlarındaki kadın hayatını kaybetti. Ölen kadının cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
30 metreden denize düşerek hayatını kaybetti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konyaltı Caddesi’ndeki falezlerde elim bir olay yaşandı. 30-35 yaşlarındaki bir kadın, 30 metrelik falezlerden denize düştü ve hayatını kaybetti.

aw031951-01.jpgOlaya göre, tekneyle gezen bazı vatandaşlar su üzerinde hareketsiz bir kadın gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen deniz polisi, kadını bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

aw031951-07.jpgYaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştüğü değerlendirilen kadının cesedi, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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