30 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Kaynak: İHA
30 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel bir okulda yaklaşık 30 öğrenci iddiaya göre yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastanelere başvurdu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel bir okulda yaklaşık 30 öğrenci iddiaya göre yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Özel Cihangir Okulları'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre öğlen yemeğinde tavuk yiyen öğrencilerde daha sonrasında karın ağrısı ve kusma şikayeti başladı. Yaklaşık 30 öğrenci, ağrı ve kusma şikayetleri ile kentte bulunan çeşitli hastanelere başvurdu.

Hastaneye başvuran öğrencilerden tedavisi tamamlananlar taburcu edilerek evlerine gönderildi.

30 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

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