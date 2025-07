30 Ülke, Tek Gönül: Şavşat’ta Tasavvuf Festivali!

Artvin / Nurbay Usta- Artvin-YENİCAĞ



Sanatopya Gönül Elçileri Topluluğu öncülüğünde hazırlanan festivale 30’dan fazla ülkeden gelen sanatçılar ve enstrüman ustaları, tasavvufun en güzel ezgilerini doğanın kalbinde yankılandırdı.

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Şavşat Cumhuriyet Başsavcısı Tuna Yasin Taştan, Jandarma Binbaşı Resul Kaya, İl Kültür Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, hayırsever iş insanı Murat Sural, Karagöl İşletmesi sahibi Göksu Özgen ve çok sayıda vatandaş, bu manevi iklime tanıklık etti.

“BU BİR ARINMA ETKİNLİĞİDİR”

Sanatopya Gönül Elçileri Ekibi Başkanı Turgay Turhan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu etkinliği Türkiye’de ilk defa Artvin’in Şavşat ilçesi Karagöl’ün berrak suları kenarında gerçekleştirmekten büyük bir onur duydum. Tasavvuf sanatının en güzel örneklerini dünyanın dört bir yanından buraya gelen sanatçılarımızla birlikte icra etmek tarifsiz bir duygu. Bu etkinlik, sadece bir konser ya da gösteri değil; gönüllerin, ruhların arındığı bir buluşmadır. Burada maneviyat her şeyin önünde gelir. Bu nedenle tütün mamulleri ve alkol kesinlikle yasaktır. Gönül coğrafyamızda bu buluşmayı sürekli hale getirmek istiyoruz.”

KAYMAKAM KÖSE: “ŞAVŞAT’IN TANITIMI İÇİN BÜYÜK FIRSAT”

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ise konuşmasında, “30 ayrı ülkeden işinin ustası sanatçılarımızı Karagöl’ün kenarında ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duydum. Bu etkinliğin Türkiye’de ilk defa ilçemizde yapılması hepimiz için gurur verici. Tasavvufun ruhu, doğanın huzuruyla birleşti ve topluma çok önemli mesajlar verildi. Yurt dışından gelen sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri, bu güzellikleri paylaşarak ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağladı. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız İsrafil Kışla’ya, hayırsever iş insanımız Murat Sural’a ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

KIŞLA: “MANEVİYATI ÖN PLANA ÇIKARDIK”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ise, “Öncelikle bu işin baş mimarı Turgay Turhan kardeşime, 30 farklı ülkeden gelerek tasavvuf sanatının en güzel örneklerini bizlere sunan sanatçılarımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Burada maneviyatı her şeyin önüne koyduk. Bu festival sadece bir kültür organizasyonu değil, gönülleri buluşturan bir manevi yolculuktur. Doğanın kalbinde, gönüllerin diliyle konuştuk. Bu anlamda tüm Artvin’imiz adına büyük bir kazanım oldu” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AYDIN: “İLÇEMİZ TASAVVUFUN EZGİLERİYLE DOLDU”

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da, “İlçemiz adeta tasavvuf sanatıyla donatıldı, müziğe doydu. Maneviyat çok önemlidir; insanı insana yakınlaştırır, gönülleri bir eder. Karagöl, havadan bakıldığında kalp şeklinde görünür. Bu yüzden buradaki buluşmanın manevi yönü bizler için daha da anlamlı oldu. Gelen sanatçılar ve fenomenler ilçemizin güzelliklerini milyonlara ulaştırarak tanıtımımıza katkı sundu. Böyle anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

SURAL: “GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULDU”

Hayırsever iş insanı Murat Sural ise, “Bu etkinlik sadece ilçemiz için değil, Artvin’imiz ve tüm ülkemiz için büyük bir manevi kazanç oldu. 30 farklı ülkeden gelen sanatçılarımız, gönül köprüleri kurdu. Bizler de ilçemizin tanıtımı için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu gönül buluşmasına katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRÜ AYTEKİN: “KARAGÖL RUHLARA HUZUR OLDU”

İl Kültür Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin de konuşmasında, “Karagöl’ün eşsiz doğasında düzenlenen bu uluslararası etkinlik, Şavşat’ımızın kültür ve doğa turizmine çok büyük katkı sağladı. Tasavvuf ezgileriyle birleşen bu büyülü atmosfer, hem katılımcılara hem de bölge halkına ruhsal bir ferahlık sundu. Bu birliktelikler kültürel diplomasi adına da çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

SANATÇILAR: “AKLIMIZ GÖNLÜMÜZ ŞAVŞAT’TA KALDI”

30 ayrı ülkeden gelen sanatçılar ve fenomenler ise, “Böylesine muhteşem bir dua, böyle bir manevi atmosferi başka hiçbir yerde görmedik. Sanatopya Gönül Elçileri olarak burada geçirdiğimiz dört gün bizler için büyüleyiciydi. Şavşat halkının misafirperverliği, idarecilerin her an yanımızda olması unutulmazdı. Etkinlik bitti ama aklımız, gönlümüz Karagöl’de kaldı. Her fırsatta burayı anlatacağız ve tanıtımı için elimizden geleni yapacağız” diyerek duygularını dile getirdiler.

GÖKSU ÖZGEN: “KARAGÖL DÜNYA SAHNESİNE ÇIKTI”

Karagöl İşletmesi sahibi Göksu Özgen de, “Böylesine önemli bir etkinliğin dünyada ikincisi, Türkiye’de ise ilki Karagöl’de gerçekleşti. Kendi işletmemde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmış olmaktan büyük memnuniyet duydum. Bu sadece ilçemiz için değil, Artvin ve ülkemiz için de çok çok değerli bir adım oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



BİR DOĞA, BİR GÖNÜL FESTİVALİ

Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar, sufi müzikleri, sema gösterileri, şiir dinletileri ve tasavvuf temalı söyleşilerle Karagöl’ün huzur veren atmosferini adeta manevi bir mabede dönüştürdü. Festival, doğa ile gönül arasında bir köprü kurarak Şavşat’ın adını sadece yeşil yaylalarıyla değil, gönül coğrafyasındaki yeriyle de duyurdu. Sanatopya Gönül Elçileri etkinliğin son günü 1000 adet çam fidanı dikti.

4 gün süren etkinlikler plaket ve hediye takdimleri ile sona erdi.