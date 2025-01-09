30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Komşusunu tükürdüğü için öldürmüş

Düzenleme: Kaynak: DHA
30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Komşusunu tükürdüğü için öldürmüş

Bursa’da ayakkabıları kapının önüne koyduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusu Mustafa Çirkin’i 30 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı H.Ş, için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcının iddia ettiği suça karşı ifade veren zanlı, “Yüzüme tükürünce sinirlendim. Tükürmese bu olay olmazdı" dedi.

H.Ş'nin Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen Mustafa Çikin'in ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkemede şikayetçi olarak dinlenen Mustafa Çikin'in eşi S.Ç., "Bizim bu adamla hiçbir sorunumuz yoktu. Olay tarihinden 2 gün önce kapımıza gelip, ayakkabıları dışarı koymamamızı istedi. Sonra eşimi takip edip, öldürdü. Neden bunu yaptığını bilmiyoruz. Günahsız yere eşimi öldürdü. Kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Davada mütalaa açıklandı. Savcının, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istediği tutuklu sanık, yaptığı savunmada, iddia edilenin aksine olay günü kendisinin değil, komşusunun servis aracını takip ettiğini öne sürdü. Komşusunu, ayakkabılarını daire kapısının önüne koymaması için defalarca uyardığını söyleyen Şahin, "Ben apartmanda yöneticiydim. Mustafa benim karşı komşum. Ayakkabı ve eşyalarını kapının önüne koyduğu için kendisini uyardım. Bu yüzden tartıştık. Bana hakaret etti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü işe giderken bisikletiyle servis aracımı takip etti. Bir anda karşıma çıkınca tekrar tartıştık. Yüzüme tükürünce sinirlendim. Cebimden çıkardığım bıçağı ona salladım. Kendisini yaraladığımı hatırlamıyorum. Çünkü, şok yaşıyordum. Yüzüme tükürmese bu olay olmazdı" diye konuştu.

TARTIŞMAYI, KOMŞULARI GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Olay, Eylül 2023'te Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede servis aracı kullanan Hasan Şahin, oturduğu apartmandaki karşı komşusu Mustafa Çikin'i, kapının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyardı. Tartışmayı, komşuları güçlükle yatıştırdı. Ertesi gün Hasan Şahin, iddiaya göre, bisikletiyle işe giden Mustafa Çikin'i, servis aracıyla takip edip çarptı. Taraflar arasında çıkan kavgada H.Ş, Mustafa Çikin'i, 5'i hayati tehlike oluşturacak şekilde olmak üzere toplam 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan Şahin, tutuklandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, H.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Komşusunu tükürdüğü için öldürmüş

30 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Komşusunu tükürdüğü için öldürmüş

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