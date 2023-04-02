30 yıldır İngiltere’de yaşayan gurbetçi konuştu: Almanya’dan Fransa’dan gelenler yalan söylüyor orada durum hiç kötü değil

Editör: Dilek KILIÇ

Akaryakıttan eğitime; gıdadan faturaya her gün art arda gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Türkiye, bir buçuk ay kalan seçimlere ekonomik krizin enkazıyla giriyor.

Mikrofon uzatılan gurbetçi vatandaş yurt dışında çok iyi şartlarda yaşayan Türklerin turistlik amaçlı geldikleri ülkelerinde "ekonomik kriz orda da var" diyerek yalan söylediğini ifade ederek sert çıktı.

İşte gurbetçinin açıklaması;

AVRUPA'DA KRİZ YOK

"Ben aslen Muğlalıyım. 30 yıldan beri İngiltere'de yaşıyorum. Şu an bir hafta buraya geldim. Ben size bir şey söyleyeyim mi İngiltere'de kriz yok, Avrupa'da kriz yok. Benim gazım elektriğim çok arttı diye her ay bankama 66 pound (1.562,58 Türk Lirası) iade ediyor devlet ve çalışıyorum ben.

18 YAŞINDAKİ KIZ HAFTALIK 460 POUND ALIYOR

Benim restorantım var orada. 2 tane Ukraynalı savaştan gelmişler bizim orda çalışıyorlar. Birisi 18 yaşında birisi 20 yaşında ve şu an aldıkları maaş 460 pound (10.890,72 Türk Lirası) her hafta. Yani bu Ukrayna'dan gelmiş 18 yaşında bir kız.

ELEKTRİK GAZ YARDIMI

Yani normal bir İngilizin de çalıştığı maaş o kadar. Yani 3 ay biriktirse güzelce yaşar. Ufak bir arabasını da alır. Hafta sonları dışarı da çıkar devletten de elektrik gaz yardımını alır. Rahat rahat geçinir geçerler. Türkiye'ye de tatile gelirler.

ALMANYA'DAN GELENLER YALAN SÖYLÜYOR

Ben Almanya'da yaşamıyorum ama Almanya'dan gelenler, Fransa'dan gelenler gerçekten yalan söylüyorlar. Kameraya da bakarak söylüyorum. Buraya tatile geliyorlar. Orda durum hiç kötü değil. Herkes rahat devlete sırtlarını dayamışlar.

Gel gülüm, git gülüm 10 numara yaşıyorlar. Hiç dinlemeyin gerçekten yalan."