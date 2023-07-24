30 yıllık global kahve zinciri iflas etti. 200 şubesinin kapısına kilit vuruldu

Gıda sektöründe 30. yılını geride bırakmaya hazırlanan Hindistan merkezli global kahve zinciri 'Coffee Day' iflas başvurusunda bulundu. 200 şubesi kapatıldı. Binlerce kişi işsiz kaldı.

30 yıllık global kahve zinciri iflas etti. 200 şubesinin kapısına kilit vuruldu

TGRT'den Göktuğ Efil'in Livemintcom'dan derlediği habere göre, iflas haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Sadece kahve işletmeciliği alanında değil; teknoloji, lojistik ve finansal hizmetler alanında da faaliyetlerini sürdüren "Coffee Day Holdings" iflas başvurusunda bulundu.

Livemint.com'un aktardığı habere göre; Coffee Day şirketinin iflas başvurusu Hindistan'daki yerel mahkeme tarafından kabul edildi..

Cafe Coffee Day zincirinin işletmecisi Coffee Day Global, geçen hafta kurumsal iflas nedeniyle kabul edildi. Economic Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, IndusInd Bank'ın Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi'ne (NCLT) dilekçe vermesinin ardından kahve zinciri iflas davasıyla karşı karşıya.

FAALİYETLERİNİ BİRÇOK ALANDA SÜRDÜRÜYORDU

Ocak 2023'te şirket, sermaye piyasası düzenleyicisi SEBI tarafından 26 crore para cezasına çarptırıldı. Para cezası, iştiraklerden fonların girişimcilerle ilgili bir şirkete yönlendirilmesi nedeniyle verildi.

Sebi , 43 sayfalık sırasına göre, Coffee Day Enterprises Ltd'nin (CDEL) 7 yan kuruluşundan CDEL'in destekçileriyle ilgili bir kuruluş olan Mysore Amalgamated Coffee Estates Ltd'ye 3.535 crore'a eşit fon yönlendirmesinin yapıldığını tespit etti.

YAN ŞİRKETLERİ DE VAR

Şirketin yedi yan kuruluşları içerisinde şu şirketler var: Coffee Day Global, Tanglin Retail Reality Developments, Tanglin Developments, Giri Vidhyuth (India) Ltd, Coffee Day Hotels and Resorts, Coffee Day Trading ve Coffee Day Econ.

COFFEE DAY HAKKINDA

Coffee Day grubu, 1993 yılında Coffee Day Global Limited aracılığıyla kuruldu. İşi, tedarikten kahve çekirdeklerinin işlenmesine ve hatta kavrulmasına kadar kahve işinin farklı yönlerini içerir. Şirket, kafelerini 200'den fazla Hint şehrinde işletiyor.

Coffee Day Global'in portföyü aynı zamanda Teknoloji Parkları ve SEB'ler, Lojistik, Yatırımlar, Finansal Hizmetler ve Ağırlamayı da içermektedir. Şirket, 2008 yılında 1932 Hindistan Ortaklık Yasası uyarınca kurulan bir ortaklık firması olarak kuruldu.

Daha sonra, Coffee Day Holdings Company Private Limited olarak 1956 Şirketler Yasası'nın IX. Bölümü uyarınca bir ortaklıktan özel bir limited şirkete dönüştürüldü.

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