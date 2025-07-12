30 yıllık ödüllü şirket iflas etti. BMW, 3M, Miele, Tesa da müşterisiydi

Düzenleme: Kaynak: Artı49
30 yıllık ödüllü şirket iflas etti. BMW, 3M, Miele, Tesa da müşterisiydi

Almanya’nın ödüllü teknoloji devi Vulkan Technic, mali kriz nedeniyle iflas başvurusu yaptı. BMW ve Miele gibi markalara hizmet veren şirketin kurtarılması için umutlar sürüyor

Almanya merkezli yüksek teknoloji şirketi Vulkan Technic, mali sıkıntılar nedeniyle Wittlich Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu. 1995’te Wiesbaum’da kurulan ve otomasyon ile özel makine üretiminde uzmanlaşan şirket, BMW, 3M, Miele, ThyssenKrupp ve Tesa gibi dünya devlerine 1.000’den fazla robot kontrollü sistem üretti.

Yaklaşık bin çalışanı bulunan Vulkan Technic, 2009’da Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’ndan 1,5 milyon Euro’luk İnovasyon Ödülü kazanmıştı. Elektrikli araç batarya montaj sistemleri ve kanserin erken teşhisi için yenilikçi tıbbi teknolojiler geliştiren şirket, sektörde adından sıkça söz ettirdi.

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Koronavirüs pandemisi ve otomotiv sektöründeki küresel kriz, şirketi mali açıdan zorladı. Mahkeme, Avukat Manfred Kürsch’ü geçici iflas yöneticisi olarak atadı. Yaklaşık 100 çalışanın maaşları iki ay boyunca garanti altına alındı. Bu süreçte şirketin yeniden yapılandırılması veya satışı için görüşmeler yapılacak.

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Kürsch, şirketin kapanmadan kurtarılabileceğine inanıyor ve potansiyel yatırımcılarla temasların kısa sürede başlayacağını belirtti. Vulkan Technic, teknolojik başarılarının yanı sıra eğitim programlarıyla da öne çıktı. 2018’de Almanya’nın en iyi teknik ürün tasarımcısı stajyerini yetiştirerek takdir topladı.

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Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle yeni bir montaj salonu inşa etmeyi ve üretim kapasitesini artırarak istihdam yaratmayı planlıyordu. Ancak ekonomik belirsizlikler bu hedefleri sekteye uğrattı.

Şirketin yenilikçi projeleri, özellikle otomotiv ve sağlık sektörlerinde çığır açan çözümleriyle biliniyordu.
İflas süreci, Almanya’daki teknoloji sektöründe yaşanan ekonomik dalgalanmaların bir yansıması olarak görülüyor. Vulkan Technic’in kurtarılması, hem çalışanlar hem de sektör için kritik önem taşıyor.

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