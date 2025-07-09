Gıda devi iflas etti. Rakipleri bile şoke oldu

Almanya merkezli Hansegarnelen GmbH, Avrupa’nın en büyük kapalı sistem karides yetiştirme tesisi olarak tanınıyordu, ancak 1,5 milyon Euro’luk finansman açığı şirketi iflasın eşiğine getirdi.

Bremen Yerel Mahkemesi, iflas sürecini yönetmek için avukat Berend Böhme’yi geçici yönetici olarak atadı. Şirketin CEO’su Rupert Baur, bu adımın uzun vadeli sürdürülebilirlik için gerekli olduğunu vurguladı. Mali kriz, dört hissedardan birinin finansal desteğini çekmesiyle başladı.

Şirket, 22 çalışanının maaşlarını iflas yardımıyla güvence altına aldı. Glückstadt, Grevesmühlen ve Gronau’daki tesisler şu an üretimde, ancak geleceği yatırımcı görüşmelerine bağlı.Hansegarnelen, sürdürülebilir akuakültürde öncüydü. Kapalı devridaim sistemiyle, antibiyotik kullanmadan ve çevreye zarar vermeden yılda 85 ton karides üretmeyi hedefliyordu.

Su, bakterilerle doğal olarak arıtılıyor, karbon nötr bir model sunuluyordu. Ancak ekonomik zorluklar, bu yenilikçi girişimi tehdit ediyor.Şirket, kısa vadeli maliyetleri karşılayabilecek durumda, fakat uzun vadeli ayakta kalabilmek için acilen yeni yatırımcılara ihtiyaç duyuyor.

Baur, basın toplantısında, tesislerin kapanmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Avrupa akuakültür sektöründe yankı uyandıran bu kriz, sürdürülebilir gıda üretiminin finansal zorluklarını gözler önüne seriyor.

Hansegarnelen’in durumu, çevre dostu üretim modellerinin ekonomik sürdürülebilirlik için güçlü finansal destek gerektirdiğini gösteriyor. Şirketin kurtarılması, Avrupa’daki akuakültür sektörünün geleceği için kritik bir sınav olarak görülüyor. Yatırımcıların ilgisi, bu yenilikçi girişimin hayatta kalma şansını belirleyecek.