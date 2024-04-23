300 bin kişi Murat Boz için birbirini ezdi

Adana’da başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl 12. kez düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’yla bütünleşti. Etkinlikte Murat Boz, sahne aldı.
Boz’u yaklaşık 300 bin kişi izledi. Şarkıcının hayranları şarkılara koro halinde eşlik etti.
Murat Boz'un performansını dinlemek isteyen kalabalık Merkez Park'ta bir araya geldi. Karnaval alanı iğne atsan düşmez noktasına gelirken, Boz'un şarkılarıyla birlikte izdiham yaşandı.
Murat Boz verdiği konserden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o fotoğraflar: