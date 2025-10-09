Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 300 yıllık devasa bir dut ağacının gövdesinde oluşan insan silüeti, bölgeyi ziyaret edenleri şaşkınlığa uğratıyor.

Mahalle sakinlerinin bahçesinde yer alan yaşlı ağacın, tam ortadan ikiye ayrılmış gövde kısmında, oturur vaziyetteki bir insan figürünü andıran doğal oluşum büyük ilgi çekiyor.

Yılların etkisiyle derin yarıklarla kaplanan ağaç gövdesinde ortaya çıkan bu figür, hem yerel halkın hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin odak noktası haline geldi. Ağaçtaki doğal oluşum, yere oturmuş ve aşağıya doğru bakan bir insan görünümünü veriyor.

Mahalle sakinleri, bu ilginç doğal harikanın korunması ve tanıtılması gerektiğini savunuyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, doğa tutkunlarının ve meraklıların bölgeye olan ilgisini artırması bekleniyor.

"ÇOK İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ"

Arıtaş Mahalle Muhtarı Halil Bektaş, dut ağacının köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, "Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Gövdesinde oluşan yarıkta, sanki bir insan oturmuş ve yere doğru bakıyor gibi bir görüntü var. Gerçekten çok ilginç ve dikkat çekici" dedi.