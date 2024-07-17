309 bin TL ceza ceza kesildi

Kaynak: İHA
309 bin TL ceza ceza kesildi

Kocaeli Büyükşehir Encümen toplantısında, gürültü kirliliği yarattıkları gerekçesiyle iki firmaya toplam 309 bin 636 TL idari para cezası verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı ikinci encümen toplantısı, Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda çeşitli konular ele alındı ve özellikle gürültü kirliliğine neden olan iki firmaya yönelik cezalar onaylandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimleri sonucunda, gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 309 bin 636 TL idari para cezası verildi. Bu kapsamda, İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına 232 bin 264 TL ve Derince ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna 77 bin 372 TL ceza kesildi.

Ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran marketlere de cezalar onaylandı. Gürültü denetimlerinin devam edeceği ve kirliliğe neden olan kişi ve kuruluşlara cezai işlem uygulanacağı vurgulandı. Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

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