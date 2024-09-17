31. Altın Koza Film Festivali için geri sayım başladı

Adana Büyükşehir Belediyesince 23-29 Eylül'de düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

"HER FESTİVALDE ADANA ESNAFI MUTLULUK YAŞIYOR"

Toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana için çabaladıklarını ve festivalin önemli olduğunu belirterek, "Adana'da ne zenginlik varsa onu açığa çıkartmak, onu tanıtmak bizim görevimiz. Bugün gurur verecek bir kentimiz var. Adana'nın yetiştirdiği birçok değer var. Adana'ya sanatı yaşatmak yakışır. Altın Koza Film Festivali'ne harcadığımız para "cim karnında bir nokta." O kadar uygun fiyatlara o kadar değerler çıkartıyoruz ki bildiğiniz gibi değil. Hem ekonomik hem de en çok tanıtıcı iş yapıyoruz. Yaptığınız işin öneminin yanında harcadığımız para çok önemsiz. Her festivalde Adana esnafı mutluluk yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise Altın Koza Film Festivali olarak Filistin halkının ve Filistin sinemacılarının mücadelelerine destek verdiklerini söyledi.

"O KÖYE SANAT GİRSEYDİ CİNAYET İŞLENMEZDİ"

Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk ise sanatın, şiddetin önüne geçmede önemli bir etkinlik aracı olduğunu vurgulayarak, "Altın Koza Film Festivali'ne daha çok para ayrılmalı ki Narinler ölmesin. Sinema, sanat iyileştirir. Yaşar Kemal romanlarını okumadan, Neşet Ertaş türkülerini dinlemeden, Aşık Veysel'in sözlerini yüreğine nakşetmeden gelip geçen milyonlar var. O yüzden ülkemizde sorunlar bitmiyor. 22 gündür Narin olayını münazara ediyoruz. Emin olun oraya sanat girseydi bu cinayet yaşanmazdı. O yüzden sinema ve sanat için daha çok para harcanmalı" dedi.

4 MİLYON TL ÖDÜL VERİLECEK

Toplantıya Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, kurul üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Altın Koza Film Festivali'nde kazanan yarışmacılara yaklaşık 4 milyon TL para ödülü dağıtılacak.

Bu yıl festivalde yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen "Orhan Kemal Emek Ödülleri" yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'a, oyuncu Güler Ökten'e, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verilecek. Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye, "Onur Ödülleri" ise oyuncu Demet Akbağ ve oyuncu Uğur Polat'a törenle takdim edilecek.

Festival çerçevesinde dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.