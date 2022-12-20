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Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak tatil mi?

Yılbaşına az kalmışken pek çok vatandaş 31 Aralığın hangi güne denk geldiğini merak ediyor. 31 Aralık yarım gün mü veya 1 Ocak tatil mi gibi sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 12:53
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31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?

Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak tatil mi?
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Yeni yıl öncesi yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını araştıran vatandaşlar, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi? gibi soruları arama motorlarında araştırıyor. Yılbaşında plan yapmak isteyen pek çok kişi yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak tatil mi?

2022 yılının son günleri yaklaşırken, 31 Aralık 2022 yılbaşı akşamı ve 1 Ocak 2023 tarihinin hangi güne geldiği merak ediliyor.

31 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

31 Aralık 2022 Cumartesi gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil. Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.

1 OCAK 2023 TATİL Mİ?

1 Ocak 2023 ise Pazar gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

 

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