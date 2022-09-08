8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • 31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonunu ışık tuttu

31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonunu ışık tuttu

Güney Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan, 31 bin yıl öncesine ait iskeletin bir bacağının kesik olduğu, bunun tarihin ilk amputasyonuna ışık tuttuğu bildirildi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 04:07
Takip Et

31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonunu ışık tuttu

31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonunu ışık tuttu
+
Aa
-

"Nature" dergisinde yer alan çalışmada, 2020'de, 40 bin yıl öncesine ait duvar resimleriyle bilinen Liang Tebo mağarasında iyi korunmuş bir iskelete rastlandığı belirtildi. İskeletin bacağının sol alt kısmının olmadığının görüldüğü aktarıldı.

Endonezyalı ve Avustralyalı arkeologların, yaptıkları incelemeler sonucu, iskeletin eksik ayak bileğinin geri kalan kısmının 'şaşırtıcı' bir şekle sahip olduğunu ve kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceğini dile getirdiği kaydedildi.

Bilim insanlarının, diş ve çevresinden toplanılan kalıntılar incelendiğinde, 19-20'li yaşlarında ölen kişiye ait iskeletin 31 bin yıllık olduğu tahmininde bulunduğu belirtildi.

31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor

Öte yandan, kişinin ayağı ampute edildikten en az 6 ila 9 sene sonra yaşamını yitin eksik ayak bileğinin geri kalan kısmının 'şaşırtıcı bir şekle sahip olduğunu ve kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceğini dile getirdiği kaydedildi.

Uzmanlar, Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinde yaşayan, taş devri avcı ve toplayıcılarının, tıbbi anatomi ve yara tedavisinde bilgi sahibi olduğunu düşünüyor. (AA)

31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor - 2

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
1
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
2
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
3
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
4
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
5
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
6
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
7
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Lucescu Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı
﻿Lucescu Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı
﻿Lucescu Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı
﻿Fatih Terim'in gözdesiydi: Galatasaray'da flaş ayrılık
﻿Fatih Terim'in gözdesiydi: Galatasaray'da flaş ayrılık
﻿Fatih Terim'in gözdesiydi: Galatasaray'da flaş ayrılık
﻿31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonunu ışık tuttu
﻿31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonunu ışık tuttu
﻿31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonunu ışık tuttu
﻿Babasını bıçakla öldürüp intihar etti
﻿Babasını bıçakla öldürüp intihar etti
﻿Babasını bıçakla öldürüp intihar etti
﻿Galatasaray Juan Mata’yı da KAP’a bildirdi
﻿Galatasaray Juan Mata’yı da KAP’a bildirdi
﻿Galatasaray Juan Mata’yı da KAP’a bildirdi
﻿Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
﻿Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
﻿Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
﻿Beyaz Saray: Rusya toplama kampları kurdu
﻿Beyaz Saray: Rusya toplama kampları kurdu
﻿Beyaz Saray: Rusya toplama kampları kurdu
﻿Michael Jordan'ın formasına 2,7 milyon dolar teklif
﻿Michael Jordan'ın formasına 2,7 milyon dolar teklif
﻿Michael Jordan'ın formasına 2,7 milyon dolar teklif
﻿ABD'nin Massachusetts eyaletindeki ön seçimleri Trump'ın adayı kazandı
﻿ABD'nin Massachusetts eyaletindeki ön seçimleri Trump'ın adayı kazandı
﻿ABD'nin Massachusetts eyaletindeki ön seçimleri Trump'ın adayı kazandı
﻿Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu
﻿Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu
﻿Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu
﻿Galatasaray'dan bir transfer açıklaması daha
﻿Galatasaray'dan bir transfer açıklaması daha
﻿Galatasaray'dan bir transfer açıklaması daha
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.