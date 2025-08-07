31 il merkezli dolandırıcılık ağı çökertildi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine" yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda 225 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheliyi yakalamdığını söyledi.

107 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

Şüphelilerden;102'si tutuklandı. 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin banka hesaplarında 107 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

31 İL MERKEZLİ OPERASYON

Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda şahıslar yakalandı.

ŞANTAJ YAPARAK DOLANDIRDILAR

Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak, telefon çekilişi ve iş vaadiyle, sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden buldukları müşterilere fahiş fiyat uygulayarak, Vatandaşlarımızla samimiyet kurarak sonrasında şantaj yaparak ve Sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları belirlendi.