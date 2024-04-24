31 Mart’tan sonra ilk anket geldi! 2 parti sürpriz yaptı, 1 partide büyük düşüş

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
31 Mart’tan sonra ilk anket geldi! 2 parti sürpriz yaptı, 1 partide büyük düşüş
ASAL Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerin ardından yaptığı ilk anketin sonuçlarını paylaştı.

31 Mart seçimleri birçok anket şirketi için sürprizle sonuçlandı. Birkaç anket şirketi dışında sonuçları tahmin edebilen çıkmadı.

Yerel seçimlere CHP ve Yeniden Refah Partisi damga vurdu. AKP, MHP ve İYİ Parti ise istediği sonuçları alamadı.

Seçimlerin üzerinden yaklaşık 1 ay geçerken erken seçim tartışmaları başladı. ASAL Araştırma Şirketi seçmenlere “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Şirket sonuçları resmi hesabından paylaşırken, iki partinin aldığı oy oranı dikkat çekti.

Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde aldığı oy oranının üzerine çıktı.

İYİ Parti ise oylarının neredeyse yarısını kaybettiği görüldü.

AKP ve CHP 3’er puan kaybetti, MHP’de ise büyük bir değişiklik yaşanmadı.

İşte Asal Araştırma’nın yaptığı son yaptığı anketin sonuçları:

  • AK Parti: %32.2
  • CHP: %26.5
  • MHP: %9.8
  • İYİ Parti: %5.6
  • Yeniden Refah: %4.5
  • Zafer Partisi: %4.2

14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçları:

  • AK Parti: 35,62
  • CHP: % 23,57
  • MHP: 10,07
  • İYİ Parti: % 9,90
  • Yeniden Refah Partisi %2,90
  • Zafer Partisi % 2,23

asal1.jpg

İlgili Haberler
Başkent’i karıştıran iddia! Devlet Bahçeli bu karede neden yoktu
104 yıllık Yeşilay’ın Bilim Kurulu ortaya çıktı! Bu isimlerin bilimle ne alakası var
İYİ Parti’den istifa eden milletvekili saat 12:45’te CHP’ye katılacak
Son Haberler
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan pozlar Magazin
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan pozlar
Özgür Özel Erdoğan'a göz kırptı: Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam Siyaset
Özgür Özel Erdoğan'a göz kırptı: Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam
Tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayanlar dairesini çok ucuza kaybeder Ekonomi
Tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayanlar dairesini çok ucuza kaybeder
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı Spor
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı
TikTok kullanıcılarına kötü haber. Ya satılacak ya yasaklanacak Teknoloji
TikTok kullanıcılarına kötü haber. Ya satılacak ya yasaklanacak
İnşaatlarda kalıcı sürdürülebilirlik nasıl sağlanır? Ekonomi
İnşaatlarda kalıcı sürdürülebilirlik nasıl sağlanır?
Merkez Bankası açıkladı. Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu Ekonomi
Merkez Bankası açıkladı. Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu