31 Mart’tan sonra ilk anket geldi! 2 parti sürpriz yaptı, 1 partide büyük düşüş

31 Mart seçimleri birçok anket şirketi için sürprizle sonuçlandı. Birkaç anket şirketi dışında sonuçları tahmin edebilen çıkmadı.

Yerel seçimlere CHP ve Yeniden Refah Partisi damga vurdu. AKP, MHP ve İYİ Parti ise istediği sonuçları alamadı.

Seçimlerin üzerinden yaklaşık 1 ay geçerken erken seçim tartışmaları başladı. ASAL Araştırma Şirketi seçmenlere “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Şirket sonuçları resmi hesabından paylaşırken, iki partinin aldığı oy oranı dikkat çekti.

Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde aldığı oy oranının üzerine çıktı.

İYİ Parti ise oylarının neredeyse yarısını kaybettiği görüldü.

AKP ve CHP 3’er puan kaybetti, MHP’de ise büyük bir değişiklik yaşanmadı.

İşte Asal Araştırma’nın yaptığı son yaptığı anketin sonuçları:

AK Parti: %32.2

CHP: %26.5

MHP: %9.8

İYİ Parti: %5.6

Yeniden Refah: %4.5

Zafer Partisi: %4.2

14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçları: