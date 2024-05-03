31 şüpheli FETÖ’den gözaltına alındı

Kaynak: İHA
31 şüpheli FETÖ’den gözaltına alındı
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem ve sivil kanatlarında bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütünün mahrem ve sivil kanatlarında bulunduğu belirlenen 32 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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İzmir merkez, Bergama, Menemen, Torbalı, Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde yapılan operasyonlar kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken, 1 firari şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; örgütün sözde Emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurdukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Ayrıca çalışmalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu bildirildi.

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