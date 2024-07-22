31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bakın nereden çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmada, dolandırıcılık ve hırsızlık başta 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 23 farklı dosyadan ifade sebebiyle aranan M.N.'yi yakalamak için harekete geçti.

RESTORANDA ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, kılıktan kılığa girerek şüpheliyi araştırdığında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan evine gitmediğini belirledi. Ekipler, suç makinası M.N.'nin sahte bir kimlikle kentte bir restoranda çalıştığı bilgisini alarak restorana gitti.

GERÇEK KİMLİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Sivil ekip, restorana müşteri gibi girerken, önce masaya oturdu daha sonra en uygun zamanda M.N. olduğunu değerlendirdiği şüpheliyi restoran içerisinde yakaladı ve ekip otosuna götürdü. Polisin sorguya aldığı zanlı daha fazla direnemeyerek gerçek kimliğinin M.N. olduğunu itiraf etti.

OTELDE KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Çalıştığı işyerinde gözaltına alınan M.N. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, ekipler soruşturmayı da derinleştirdi. Ekipler, suç makinasının 2 yıldır evine gelmediğini, yerde bulduğu M.Y. isimli kişinin kimliği ile polis ile jandarma uygulamalarından geçtiğini ve yakalanmaması için Yalova ve Bursa'da sigortasız çalıştığını belirledi. Evine gitmeyen şahsın çalıştığı işyerine yakın yerde bir otelde kaldığı öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE YOLLANDI

Polisin elde ettiği restorana ait güvenlik kamerasında, şüphelinin müşterilere yemek servisi yaptığı ve o sırada sivil ekiplerin tedbirli şekilde şahsı yakaladıkları ve dükkandan çıkardıkları görüldü.

Mahkemeye sevk edilen şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.