31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil mücadeleleri bitti.

Şampiyonada 2'şer altın, gümüş ve bronz madalya alan ay-yıldızlılar, takım sıralamasında Gürcistan ve Azerbaycan'ı geride bırakarak zirveye çıktı.

Türkiye, 1993'te İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ilk kez serbest stilde takım olarak şampiyonluğa ulaştı.

Feyzullah Aktürk (92 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) altın, Muhammet Karavuş (57 kilo) ve Soner Demirtaş (74 kilo) gümüş, Osman Göçen (86 kilo) ve İbrahim Çiftçi (97 kilo) bronz madalya kazandı.