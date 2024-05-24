31 yıllık dev şirket iflasın pençesinde. Sektörde büyük şok

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
31 yıllık dev şirket iflasın pençesinde. Sektörde büyük şok

Bursa'da faaliyetlerini yürüten 31 yıllık Fikret Özsan Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited şirketi maddi imkansızlıklarla baş edemeyince konkordato talep etti. Mahkeme, 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine hükmetti.

Şirketlerden kara haberler gelmeye devam ediyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Faaliyetlerine 1993 yılında Nilüfer’de başlayan Fikret Özsan Matbaacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi de düştüğü maddi kriz nedeniyle konkordato talep etti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin mali durumunu inceledikten sonra 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine hükmetti.

Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere firmaya Nesrin Beşe konkordato komiseri olarak atandı. Firma hakkında 3 Mayıs tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacağı da bildirildi.

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