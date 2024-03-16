32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor

32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor
Kaynak: Milli Gazete
Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Aralarında Artvin ve Gümüşhane'nin de bulunduğu 32 şehirde oy verme saatlerinde değişiklik yapıldı. 5 gün sonra da seçim yasakları başlıyor.
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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 1

Türkiye’de 15 gün sonra yapılacak olan yerel seçim heyecanı şimdiden yaşanmaya başladı. 21 Mart itibarıyla seçim yasakları başlayacak. Bu tarihten itibaren dikkatli olunması gerekiyor.

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 2

32 ilde oy verme saatleri farklı olacak. Doğudaki illerde oy verme işlemi 07:00-16:00 arasında gerçekleşecekken, diğer illerde 08:00-17:00 arasında olacak.

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 3

Bu doğrultuda, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş,

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 4

Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te, ayrıca bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 5

Parti Sıralaması: 34 siyasi parti, oy pusulasındaki sıralamada yer alacak. İşte partilerin sıralaması:

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 6

AK Parti
İYİ Parti
Sol Parti
Büyük Birlik Partisi
Memleket Partisi
Anavatan Partisi

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 7

Demokratik Sol Parti
Yeniden Refah Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
Türkiye Komünist Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Zafer Partisi

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 8

Halkın Kurtuluş Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Bağımsız Türkiye Partisi
Gelecek Partisi
Yeni Türkiye Partisi
CHP

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 9

Emek Partisi
HÜDA PAR
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ocak Partisi
Adalet Birlik Partisi
Demokrat Parti

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 10

Güç Birliği Partisi
Millet Partisi
Milli Yol Partisi
Adalet Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
MHP

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 11

Türkiye İşçi Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Saadet Partisi
Vatan Partisi

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 12

En çok aday İstanbul için yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 49 aday yarışacak. Bu adaylardan 22’si siyasi parti, 27’si bağımsız olarak seçime katılacak.

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32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor 13

Ayrıca Gaziantep ve Malatya da en fazla adayın yarışacağı diğer belediyeler arasında yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 19’u siyasi parti, 5’i bağımsız olmak üzere 24 aday yarışacak.

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