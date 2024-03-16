32 ilde oy verme saatleri değişti. Yasaklar 5 gün sonra başlıyor

Türkiye’de 15 gün sonra yapılacak olan yerel seçim heyecanı şimdiden yaşanmaya başladı. 21 Mart itibarıyla seçim yasakları başlayacak. Bu tarihten itibaren dikkatli olunması gerekiyor.
32 ilde oy verme saatleri farklı olacak. Doğudaki illerde oy verme işlemi 07:00-16:00 arasında gerçekleşecekken, diğer illerde 08:00-17:00 arasında olacak.
Bu doğrultuda, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş,
Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te, ayrıca bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.
Parti Sıralaması: 34 siyasi parti, oy pusulasındaki sıralamada yer alacak. İşte partilerin sıralaması:
AK PartiİYİ PartiSol PartiBüyük Birlik PartisiMemleket PartisiAnavatan Partisi
Demokratik Sol PartiYeniden Refah PartisiHalkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)Türkiye Komünist PartisiAnadolu Birliği PartisiZafer Partisi
Halkın Kurtuluş PartisiTürkiye Komünist HareketiBağımsız Türkiye PartisiGelecek PartisiYeni Türkiye PartisiCHP
Emek PartisiHÜDA PARHak ve Özgürlükler PartisiOcak PartisiAdalet Birlik PartisiDemokrat Parti
Güç Birliği PartisiMillet PartisiMilli Yol PartisiAdalet PartisiAydınlık Demokrasi PartisiMHP
Türkiye İşçi PartisiDemokrasi ve Atılım PartisiSaadet PartisiVatan Partisi
En çok aday İstanbul için yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 49 aday yarışacak. Bu adaylardan 22’si siyasi parti, 27’si bağımsız olarak seçime katılacak.
Ayrıca Gaziantep ve Malatya da en fazla adayın yarışacağı diğer belediyeler arasında yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 19’u siyasi parti, 5’i bağımsız olmak üzere 24 aday yarışacak.