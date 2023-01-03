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Pele'nin naaşı 32 katlı binaya defnedilecek

Pele, cenaze töreninin ardından Memorial Necropole Ecumenica isimli 32 katlı anıt mezarın 9. katına defnedilecek

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 13:14
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32 katlı binaya gömecekler. Pele'nin cenaze detayları ortaya çıktı

Pele'nin naaşı 32 katlı binaya defnedilecek
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1983'te inşa edilen Memorial Necropole Ecumenica yaklaşık 14 bin cenazeyi barındırıyor.

Etrafı tamamen yeşillikle içerisinde olan binada bir araba müzesi ve çatısında da bir kafe bulunuyor.

Pele nin naaşı bu dikey mezarlığa defnedilecek.

Genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde kullanılan dikey mezarlar, geleneksel mezarlıklardan farklı olarak apartman yapısı şeklinde bir mimari biçiminde inşa ediliyor.

1983 yılında Brezilya nın Santos Bölgesinde inşa edilen 32 katlı mezarlar; inançlara göre vazoda kül, tabut veya anıt mezar şeklinde bulunabiliyor.

Pele nin cenazesi hayatta olan 100 yaşındaki annesinin önünden geçirilerek, son selamlaması yapılacak ve ardından bu apartmanın 9. katındaki ebedi istirahatgahına koyulacak.

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