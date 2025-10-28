32 yıldır Devlet Tiyatroları’nda sahnenin tozunu yaşamış olan emekçisi Veda Yurtsever, yazdığı mektupla kuruma veda ettiğini duyurdu. Ancak Yurtsever gidişindeki mektubunda çarpıcı bilgileri paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde "Lale devri bitti" sözleriyle gündeme gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve yönetimin faaliyetlerini Yurtsever ifşa etti. Yurtsever, geçmiş dönem ile Karadağlı dönemini kıyaslarken, bugünkü yönetimin tutumunu eleştirdi.

“VIP UÇAK BİLETİ HEDİYE ETMELERİNE NE DEMELİ PEKİ?”

Yurtsever, “Şimdiki, sanatçıların kaldığı oteli bile beğenmeyip yancısıyla daha lüks otelde yer ayırtmış. Turnelerde elde edilen mil puanlarıyla kendilerine yurt dışı VIP uçak bileti hediye etmelerine ne demeli peki? Sayıştay diye bir kurumun varlığından da habersizler şükür” dedi.

“MASRAFLAR, GELİRİN ÇOK ÜSTÜNE ÇIKTI”

Yurtsever, turne programlarındaki düzensizlik ve artan masraflara dikkat çekti. Yurtsever, “Programsızlık yüzünden masraflar, gelirin çok üstüne çıktı. Otele bir geceliğine verilen parayla, bir oyun çıkardı be! Kontrolsüz ve sürekli değişen, teknik ekibin zerre dinlenemediği turne programları ve olağanın çok dışına çıkan masraflar…” şeklinde konuştu.

OYUNLARDA KAYIRMA

“Ortak yapım” olarak adlandırılan projelere sadece Karadağlı ve yardımcısının oyunlarına tahsis edildiğini öne süren Yurtsever, “Bu ‘ortak yapım’ ne hikmetse sadece Genel Müdür ve Yardımcısının oyunlarına denk geldi! Yurt dışı turnelere de hep Genel Müdür Yardımcısı’nın oyunları gitti. O oyuna harcanan parayla en az üç oyun çıkarılırdı.” ifadelerini kullandı.

TEŞVİKLERDE ÇİFTE STANDART

Çifte standarda parmak basan Yurtsever, "Görev isteyen onlarca arkadaşım varken, altı aydır çalışmıyorlar diye teşviklerini kesti seninki. Ama aynı teşvik Ankara DT’de beş senedir çalışmayanlara verilmiş!” şeklinde ifade etti.

HARCAMA YÜZE 115 ARTTI

Birgün’den Mustafa Bildirici’nin dünkü haberinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılında 3,3 milyon TL, 2023 yılında 6,4 milyon TL olan temsil ve tanıtma giderinin 2024 yılında 13 milyon 354 bin TL’ye yükseldiği belirtilmişti. Müdürlüğün 2024 yılındaki temsil ve tanıtma harcamasında 2023 yılına oranla yaşanan değişim kayıtlara, yüzde 115 olarak kayıtlara geçmişti. Karadağlı yönetiminde kurum bütçesinden, 2024 yılında 1 milyon 75 bin TL’lik hediye alındığı aktarıldı.