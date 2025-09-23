32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreni, Merkez Park Amfi Tiyatro'da yapıldı. Sunumunu Jülide Ateş'in gerçekleştirdiği törende, festivale katılan filmler, kategorilerine göre tanıtıldı. Açılış hitabını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, yıl içinde yaşamını yitiren Türk Sineması'nın önemli sanatçılarını andı. Sinemanın, savaşların ve haksızlıkların karşısında olduğunu ifade eden Geçer, barışın ve umudun sesi olduğunu dile getirdi. Gazze'de yaşanan insanlık trajedisi ve ülkeyi saran orman yangınları ile zeytin ağaçlarının bu yıl festivalin ana konusunu oluşturduğunu belirten Geçer, "Sinema bu hakikati görünür kılarak, insanlık vicdanının dili oluyor" dedi.

Konuşmanın sonrasında 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve sanatçı Mahmut Cevher'e verildi. İlhan'a ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer takdim ederken, Cevher'e ise ödülünü halen tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar sundu. Rahatsızlığı sebebiyle merasime katılamayan Seriner'in ödülünü Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'nün elinden teslim aldı.