33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti

Düzenleme: Kaynak: DHA
33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 33 dağcının katılımı ile başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, Doğubayazıt ilçesi Çevirme köyünde 2 bin 200 metreden başladı.

Tırmanışa 10'u kadın 33 dağcı katılırken, 2'nci günde yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 bin 200 rakımda çadırlar kuruldu. Tırmanışın 5 gün süreceğini ve kar yağışının azalmasını beklediklerini belirten Mardinli dağcı Mehmet Fatih Aktürk, "Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Ağrı Dağı Kış Tırmanışı devam ediyor.

Şu an 3 bin 200 rakımda çadırlarımızı kurduk ama maalesef bu sabah kar yağışı oldu. Kar yağışından dolayı dağa çıkamadık. Burada kaldık. Yarın hava durumu neyi gösterecek, göreceğiz. Burası gerçekten çok soğuk" dedi.

33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti

33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti

33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti

33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti

33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti

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