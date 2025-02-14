33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, Doğubayazıt ilçesi Çevirme köyünde 2 bin 200 metreden başladı.

Tırmanışa 10'u kadın 33 dağcı katılırken, 2'nci günde yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 bin 200 rakımda çadırlar kuruldu. Tırmanışın 5 gün süreceğini ve kar yağışının azalmasını beklediklerini belirten Mardinli dağcı Mehmet Fatih Aktürk, "Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Ağrı Dağı Kış Tırmanışı devam ediyor.

Şu an 3 bin 200 rakımda çadırlarımızı kurduk ama maalesef bu sabah kar yağışı oldu. Kar yağışından dolayı dağa çıkamadık. Burada kaldık. Yarın hava durumu neyi gösterecek, göreceğiz. Burası gerçekten çok soğuk" dedi.