33 kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Emirdağ ilçesi Suvermez kavşağında meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden M.B. yönetimindeki 54 AGU 626 plakalı kamyonet, Yunak’tan Emirdağ’a tarım işçilerini taşıyan N.Ç.'nin kullandığı 03 HM 749 plakalı midibüsle çarpıştı. Refüje çarpan araçlardan midibüs sürüklenerek yan yattı. Işık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada kamyonet sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ile midibüs sürücüsü ve araçta bulunan 29 tarım işçisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan 22'si Emirdağ Devlet Hastanesi'ne, diğerleri ise Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü M.B., Emirdağ Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

28 YARALI TABURCU OLDU

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Yaralılardan 28'inin taburcu olduğu, 5'inin Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelerde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.